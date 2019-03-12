Muhalif lider Guaido kesintiler için büyük bir protesto gösterisi çağrısında bulundu.Siyasi ve ekonomik kriz ile mücadele eden Venezuela'da altıncı gününe giren elektrik kesintileri nedeniyle milyonlarca kişi yiyecek ve su sıkıntısı yaşarken, başkanlığını, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun yaptığı ve muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis "alarm durumu" kararı aldı.

Ulusal Meclis'te konuşan Guaido, "Venezuela'da hiçbir şey normal değil. Bu trajedinin normal kabul edilmesine müsaade etmeyeceğiz, bu nedenle alarm durumu ilan etmek için bir önergeye ihtiyacımız var” dedi.

Guaido'nun uluslararası yardımın ülkeye ulaşmasını sağlayacak "alarm durumu" çağrısı, parlamentoda kabul edildi ancak muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in yaptırım gücü bulunmuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkeye yardım girişini engelleyen ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Guaido ayrıca elektrik kesintilerini protesto etmek için Salı günü için büyük bir protesto gösterisi çağrısında bulundu. Konuşmasında Guaido Salı günü öğleden sonra bütün Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'ya karşı sokaklarda olmasını istedi.