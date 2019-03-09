Venezuela’da elektrik kesintisi sürüyor

Maduro hükümeti, kesintinin ABD bağlantılı siber bir saldırı sonucu gerçekleştiğini iddia etti.Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela’da Perşembe akşamı başlayan elektrik kesintisi hâlâ giderilemedi. Başkent Caracas ve komşu bazı eyaletlere dün akşam kısa süreli olarak elektrik verilebildi. Ülkenin birçok bölgesine ise Perşembe akşamından bu yana elektrik verilemediği belirtiliyor.

Akaryakıt istasyonlarında, jeneratörler için yakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, elektrik kesintisi nedeniyle bazı hastanelerde sıkıntı yaşanıyor. Caracas üniversite hastanesinde, kesinti nedeniyle suni solunum cihazı çalışmayan bir kadın yaşamını yitirdi. Uluslararası Caracas havalimanında yüzlerce insanın seferlerin yeniden başlamasını beklediği belirtildi.

Bunun yanı sıra Caracas’ta trafikte aksaklıklar yaşandığı, telefon ve internet bağlantılarının sağlanamadığı bildirildi. Su dağıtımının elektrikli pompalarla sağlandığı birçok binada su kesintisi de yaşanıyor.