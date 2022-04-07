Venezuela’da Enflasyon İlk Çeyrekte Türkiye’nin Yarısı

Venezuela Merkez Bankası (BCV), Mart ayı enflasyonunun yüzde 1,4 olduğunu açıkladı. Bu oran son 115 ayın en düşük enflasyon oranı olmasıyla dikkat çekti.

2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasıyla 51 ay süren bir hiper enflasyon sürecine giren Venezuela’da, bu süre zarfında ulusal para birimi bolivarın değerini koruyabilmek için paradan toplamda 11 sıfır atılmıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü ülkede, bu yılın ilk çeyreğindeki enflasyon oranı resmi verilere göre yüzde 11,4 oldu. Bu oran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 22,8 olan enflasyon oranının yarısına tekabül ediyor.

Venezuela’da enflasyonun takip eden bağımsız kuruluşlardan olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) raporlarına göreyse ilk üç aylık enflasyon oranı yüzde 17,8 olarak açıklandı.

Yüksek enflasyon ve kur artışı sorunundan dolayı ekonomisi son sekiz yılda yüzde 80’e yakın küçülen Venezuela’da enflasyon oranları son 4 aydır Türkiye’dekinden daha düşük seyrediyor.

Venezuela’da Mart ayındaki fiyat artışlarının en yüksek olduğu kalemler yüzde 12,2 ile eğitim ve yüzde 11,1’le iletişim hizmetleri oldu. Türkiye’de yüzde 13,29’la geçtiğimiz ay en yüksek artışın yaşandığı kalem olan ulaşım fiyatlarıysa Güney Amerika ülkesinde yüzde 0,1 arttı. Venezuela’da sigara ve alkollü içecek fiyatlarındaysa geçen aya göre yüzde 1,3 azalma kaydedildi.

Yıllık enflasyon yüzde 284,4

BCV verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 284,4 olarak kaydedildiği ülkede uzmanlar ekonominin fiili dolarizasyonu, bankaların merkez bankasında bulundurması gereken mevduat oranlarının artırılması, paradan sıfır atılması, piyasaya nakit dolar arzı, kamu harcamalarının düşürülmesi ve vergi gelirlerinin artırılması gibi uygulamaların enflasyonu frenleyen etkenler arasında yer aldığını kaydediyor.

Maaşlar geçen ay 17 katına çıkarılmıştı

Yaklaşık 28 milyon kişinin yaşadığı Venezuela’da son altı yılda 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine yol açan etkenlerin başında alım gücünün azalması geliyor. Yüksek enflasyon ve durdurulamayan kur artışı karşısında maaşların pula döndüğü ülkede emek örgütleri de maaşların dolar kuruna endekslenmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz ay asgari ücretin 10 bolivardan 171 bolivara çıkarıldığı ülkede maaşlar Venezuela’nın dijital parası ve dövize endeksli olan petroya endekslendi. Bugün 1 petro 60,05 dolara tekabül ediyor.

İşçiler için Belge ve Analiz Merkezi (Cenda) beş kişilik bir ailenin zorunlu mutfak masrafının ayda 324 dolara karşılık geldiğini bildirirken yapılan araştırmalar Venezuelalıların yüzde 94,6’sının, ayda 143 dolardan daha az bir gelire sahip olduğunu ortaya koyuyor.

