Venezuela'da Genç ve Eğitimli Nüfus Ülkeyi Terkediyor

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllardır süregelen ve giderek derin bir toplumsal ve insani krize dönüşen ekonomik-siyasi istikrarsızlık, ülkedeki yüksek öğrenimi de olumsuz etkiliyor. Ülkeden göçen 4 milyon Venezuelalı’nın %80’inin genç ve eğitimli nüfus olduğu ve birçoğunun da üniversite eğitimlerini yarıda bırakan gençler olduğu tahmin ediliyor.

Venezuela’daki ağır ekonomik krizden etkilenen kurumlardan biri de üniversiteler.

Bundan 300 yıl önce kurulan, ülkenin en köklü ve saygın devlet üniversitesi olan Venezuela Merkez Üniversitesi (UCV) Genel Sekreteri Amario Belmonte devlet üniversitelerinin, çalışanların maaşlarını güçlükle ödeyebildiğini ve bu koşullarda bilgi üretemediklerini söylüyor.

Belmonte, “Venezuela’da hükümet yasal olarak üniversitenin talep ettiği bütçenin %100’ünü tahsis etmek zorunda olsa da, bu yıl bize geçen yıl ayrılan bütçenin sadece %30’u verildi. Bu kaynak da büyük oranda üniversite personelinin maaşlarına gidecek. Araştırmalara ya da yenileme çalışmalarına kaynak aktaramıyoruz. Geçen yıl, krizden dolayı 35 bin öğrencimizin 9 bini okulu bırakmak zorunda kaldı ve 8 bin olan akademisyen sayımız da 3 bin azalarak 5 bine düştü.Hükümet tasarruf yaptığını düşünse de üniversiteleri işlevsizleştirmenin bedeli topluma çok pahalıya mal olacak” diyor.