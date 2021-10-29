Venezuela'da Gençlerin 37%'si Ne Okuyor Ne Çalışıyor

Venezuela’nın saygın üniversitelerinden Andres Bello Katolik Üniversitesi'nin (UCAB) yayınladığı araştırmaya göre, ülkedeki 15 ile 29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 37'si ne çalışıyor ne de okuyor. Araştırmaya göre iktidardaki Nicolas Maduro’nun seçimleri kazandığı yıl olan 2013’te işsiz genç oranı yüzde 23’tü.

Ulusal Gençlik Araştırması (Enjuve 2021) adlı araştırma, ülkede yaklaşık 6 milyon 817 bin gencin yüzde 45’inin iyi bir gelecek için eğitimin gerekli olmadığını düşündüğünü ortaya koyuyor. Araştırmada 2013 yılında herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı 18 ile 24 yaş arasındaki gençlerin oranı yüzde 40’ın üzerindeyken bu oranın bugün yüzde 20’nin altına düştüğü; son 8 yılda toplamda 1 milyon 240 bin öğrencinin eğitimini yarıda bıraktığı kaydediliyor.

Enjuve 2021 koordinatörü, sosyolog Luis Pedro España’ya göre son 8 yıldır ekonomik küçülme ve yüksek enflasyon yaşanan ülkede gençlerin sorunlarında ve politik tutumlarında da çarpıcı değişiklikler yaşandı.

“Öncelikli sorun işsizlik”

VOA Türkçe’ye konuşan España, 2013 yılında gençlerin yüzde 35’inin temel sorun olarak bireysel güvenliği, yüzde 22’sininse şiddet, uyuşturucu ve aşırı alkol tüketimini gösterdiğini; bugünse gençlerin yarıdan fazlasının iş bulamamaktan şikayetçi olduğunu ve ikinci sırada da yüksek enflasyona bağlı olarak geçinememe sorunu yaşadığını kaydetti.

Ekonomik ve siyasi krizlerden dolayı gençlerin devlet kurumlarına, siyasi partilere ve siyasetçilere yönelik ciddi bir güven kaybı yaşadığına vurgu yapan España, “2013’te gençlerin çoğunluğu kendini merkez solda tanımlarken bugün artık çoğunluk merkez sağda. Gençler nezdinde hem sağ hem de sol partilere güvenin azaldığı görülüyor. Solcu gençler sosyalist söyleme sahip olsa da kötü gidişata çözüm bulamayan hükümetle, sağcı gençlerse siyasi değişim vaadini tutamayan sağ partilerle arasına mesafe koymuş görünüyor ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorlar” diyor.

España’ya göre araştırmanın çarpıcı sonuçlardan biri en iyi yönetim biçimi olarak demokrasiyi benimsemiş gençlerin oranının 2013’te yüzde 68,8’den bugün yüzde 50,4’e düşmüş olması. Gençlerin yüzde 22’si otoriter rejimleri desteklediğini beyan ederken yüzde 22’si ise kendileri için yönetim biçiminin önemli olmadığını söylüyor. Otoriter rejimi destekleyenlerin oranı Enjuve 2013 araştırmasında yüzde 8,1’di.

Gençlerin çoğunluğunun geleceğe dair ciddi kaygılar yaşadığını belirten España, 15 ile 29 yaş arasındaki kesimin yüzde 28’inin ilk fırsatta yurtdışına göç etmek istediğini, yüzde 24’ününse kararsız olduğunu söylüyor. Araştırma son 6 yılda yurtdışına göç eden yaklaşık 5 milyon Venezuelalı'nın yüzde 51’inin 15 ile 29 yaş arasında olduğunu ve bu kesimin son 8 yılda yaklaşık 1 milyon kişi azaldığını ortaya koyuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre yılsonu enflasyon oranı yüzde 2 bin 700’ü geçmesi beklenen ülkede, UCAB’ın halkın yaşam koşullarını araştırdığı Enjuve 2021'e göre krizle birlikte yoksullaşan halkın yüzde 95’i temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

