Venezuela'da Gıda Fiyatları 6 Ayda Yüzde 1600 Arttı

2021 başında yaklaşık 1 milyon bolivara denk gelen dolar bugün 4 milyonu aşmış durumda. Venezuela’da fiyatlar birkaç yıldır fiiliyatta dolara endekslenmiş olsa da yılın ilk yarısında gıda fiyatlarında yaşanan artışın yüzde 1600’e ulaştığı bildiriliyor.

AVAF adlı küçük tarım üreticileri derneği gıda fiyatlarındaki artışın ana nedeninin akaryakıt erişimine yaşanan sorun olduğunu ve bu durumdan en fazla etkilenen kesimlerin gıda üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren küçük çiftçiler ve tüketici olduğunu belirtiyor.

Dernek, tüketici fiyatlarındaki fahiş artışın diğer nedenleri arasında, gıdayı şehirlere taşımak için hemen her 40-50 km’de bir kurulu olan kontrol noktalarında güvenlik görevlilerine rüşvet ödemek zorunda olunması, tarımsal üretimde kullanılan ithal ürünlere uygulanan vergilerin son bir yılda iki katına çıkarılması ve 44 aydır devam eden hiperenflasyon koşullarını gösteriyor.

“600 bin ton katı gıda bozuldu”

VOA Türkçe’ye konuşan AVAF Başkanı Carlos Montesinos, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı eyaletlerde günde 20 saati bulan elektrik kesintileri yaşandığını ve akaryakıtın sadece tarım araç gereçleri ve nakliye işlerinde değil aynı zamanda enerji kaynağı olarak sulama ve muhafaza (soğutma) için de kullanıldığını söylüyor.

Kırsal kesimlerde akaryakıt ihtiyacının karşılanamadığını, çiftçilerin karaborsada mazotun litresine 2 dolar, benzine 3 dolara kadar ödemek zorunda kaldığını belirten Montesinos “Özellikle küçük çiftçiler üretim yapamaz, yapanlar hasadını kaldıramaz, hasadını yapmış olanlar da ürünlerini pazara ulaştıramaz ya da muhafaza edemez hale geldi. Yılın ilk yarısında 600 bin ton katı gıda ve milyonlarca ton süt bozuldu” diyor.

Maliyet arttıkça üretim zorlaşıyor

Tarım ve hayvancılıkta üretimin zorlaşması ve maliyetlerin artması gibi sebeplerden dolayı gıda arzının da azaldığını kaydeden dernek başkanı, ülkede en fazla üretimi yapılan tahıl ürünlerinde bile bugün ulusal ihtiyacın yüzde 20’sinin ancak karşılanabildiğini belirtti.

“Pandemiden önce bir hektarlık tarım arazisinde mısır üretmenin maliyeti 500 dolarken bugün 1200 dolara çıktı” diyen Montesinos, bu yıl tarım üreticilerin 300 bin hektar mısır yerine 150 bin hektar ektiğini, 200 bin hektar pirinç yerine 40 bin hektar ekebildiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporlarına göre Venezuela’da halkın yüzde 27,4’ü bir düzeyden açlık sorunu yaşıyor. Yaklaşık 28 milyon kişinin yaşadığı ülkede, son 6 yılda başta beslenme olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 5 milyonu aşkın kişi göç etmek zorunda kaldı.

