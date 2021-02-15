Venezuela'da Gıdaya Erişim Zorlaşıyor

Asgari ücretin ayda 1,5 doların altına düştüğü Venezuela’da, her üç kişiden biri, yani 10 milyona yakın kişi yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşıyor.

Memur Yusmary Perez, “Ben üniversite mezunu bir devlet memuruyum ve ayda 2 dolardan az kazanıyorum. Maaşımla bir karton yumurta bile alınamadığı için ben de çevremdeki hemen herkes gibi ek işler yapıyorum. İş çıkışı ve hafta sonları sokakta çikolata satıyorum ayrıca evde yaptığım buzlu dondurmaları konu komşuya satarak ek gelir yaratıyorum. Ayda bir devletin dağıttığı 7-8 kilo gıda yardımı da aldığım halde kazandığım para oğlumla benim mutfak masraflarıma bile yetmiyor. Alışverişe çıktığımda bakliyat alsam et satın alamıyorum, sebze alsam kahvaltılık eksik kalıyor. İş arkadaşlarımın ve komşularımın çoğu günde 3 öğün beslenemiyor" şekliinde konuşuyor.

Halkın yüzde 76’sının ayda 750 liradan daha az gelire sahip olduğu Venezuela, Birleşmiş Milletler tarafından gıdaya erişimin en zor olduğu ülkeler arasında değerlendiriliyor.

Gıda güvenliği uzmanı Susana Rafallı, “Venezuela’da son yıllarda tarımsal üretimde ve gıda ithalatında yaşanan düşüşler gıda arzında yüzde 25’e yakın yetersizliğe neden oluyor. Şimdilik marketlerde boş raf görüntülerine rastlamıyoruz çünkü alım gücü düştükçe gıda tüketimi de azalıyor; keza bugün asgari ücret mutfak masraflarının yüzde 2’sini bile karşılamaya yetmiyor. Ayrıca devam eden hiperenflasyon, kur artışı ve akaryakıt kıtlığı gibi sorunların üzerine pandemi koşulları da eklenince birçok kişi ihtiyacın çok az altında gıda tüketebiliyor,” şeklinde konuşuyor.