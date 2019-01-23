Venezuela'da gösteriler öncesi 11 silah kayıp

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, iki gün önce isyan çağrısı yapan askerlerce çalınan 51 silahın 11'inin "teröristlerin elinde" olduğunu ve bu silahların iç karışıklık çıkarmak için kullanılabileceğini söyledi.

İletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, bugün ülke genelinde muhalefet ve iktidar yanlılarınca gerçekleştirilecek gösteriler, kentin bazı noktalarında iki gecedir süren olaylar ve Petare semtindeki askeri birlikten çalınan silahlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, Caracas'ta 2 gün önce ayaklanma çağrısı yapan bir grup askerin çaldığı çoğu uzun namlulu 51 silahtan 40'ının ele geçirildiğini kaydetti.

Silahların 11'inin tutuklanan askerlerce muhalefetteki Voluntad Popular'la (VP) bağlantılı bir gruba verildiğinin tespit edildiğini belirten Rodriguez, silahların muhaliflerin mitinginde şiddet ve provokasyon amacıyla kullanılabileceğini bildirdi.