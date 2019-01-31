HABER

Venezuela'da gözler yeniden sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 04:49 | Son Güncelleme

İktidardaki PSUV'nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello: - "2 Şubat, Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz" - Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun taraftarları da cumartesi günü büyük gösteriler düzenleyecek

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve yeniden seçim isteyen muhalefetin dün tüm ülkede iki saatliğine düzenlediği gösterilerin ardından 2 Şubat’ta hem muhaliflerin hem de Maduro destekçilerinin yapacağı eylemler bekleniyor.

Venezuela'da iktidarın en önemli isimlerinden Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ın, Venezuela’nın 2013 yılında ölen Devlet Başkanı Hugo Chavez’in iktidara gelişinin 20. yılı olduğunu hatırlattı.

Cabello, "Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz. Emperyalist saldırılar karşısında vatansever ittifak. Biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

- Muhalefet de 2 Şubat'ta sokaklarda

Juan Guiado liderliğindeki muhalefet de cumartesi günü bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Nicolas Maduro'ya erken seçimlere gitmesi için verdiği ultimatoma destek amacıyla büyük gösteriler düzenleyecek.

- Muhalifler iki saatliğine sokağa çıktı

Bu arada, dün muhalefetin tüm ülkede gün ortasından 14.00'e kadar düzenlediği ve başkent Caracas'ta önemli katılımın sağlandığı sokağa çıkma eylemi olaysız geçti.

Caracas’ın Altamira, El Paraiso ve Bello Monte gibi semtlerinde birçok muhalif caddelerde toplandı, Venezuela Merkez Üniversitesi (Universidad Central de Venezuela - UVC) Tıp Fakültesi öğrencileri de muhalif lider Guaido'nun katılımıyla kampüste yürüyüş düzenledi.

Guaido, yaptığı konuşmada, yürüyüşle insani yardımların ülkeye girmesi için güvenlik güçlerine mesaj göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Venezuela'da gözler yeniden sokakta

- İktidardaki PSUV'nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello: - "2 Şubat, Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz" - Kendini geçici devlet başkanı ilan ed

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet gösterileri

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas

Opposition Rally Against President Nicolas Maduro in Caracas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'daki siyasi gelişmeler

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey saniyeler içinde oldu! Önce kız arkadaşını infaz etti ardından kendi kafasına sıktı!

Önce kız arkadaşını infaz etti ardından kendi kafasına sıktı!

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.