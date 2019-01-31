Venezuela'da gözler yeniden sokakta

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve yeniden seçim isteyen muhalefetin dün tüm ülkede iki saatliğine düzenlediği gösterilerin ardından 2 Şubat’ta hem muhaliflerin hem de Maduro destekçilerinin yapacağı eylemler bekleniyor.

Venezuela'da iktidarın en önemli isimlerinden Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ın, Venezuela’nın 2013 yılında ölen Devlet Başkanı Hugo Chavez’in iktidara gelişinin 20. yılı olduğunu hatırlattı.

Cabello, "Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz. Emperyalist saldırılar karşısında vatansever ittifak. Biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.