Venezuela'da Guaido kendini devlet başkanı ilan etti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
Guaidio, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.
Halka kendisini destekleme çağrısı yapan Guaido, "Biliyoruz ki bu tek kişilik bir iş değil ve sonuçları olacak. Bu büyük ulusal güç ve umut hareketinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Guaido, hükümet karşıtı gösterilerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Yorulacak mıyız? Hayır. Demokrasiye, özgürlüğe, tekrar suya, doğal gaza ulaşıncaya kadar ekmek her Venezuelalının masasına ulaşana kadar direneceğiz." diye konuştu.
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