Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi

Bu arada ülke basınındaki haberlere Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen motosiklet sürücüsü bir grup ve bölgedeki gazeteciler arasında olaylar çıktı.

Guaido ve beraberindeki muhalif vekiller, mecliste daha önce duyurdukları oturuma başladı.

Venezuela'da 5 Ocak'ta düzenlenen tartışmalı seçimlerde AN başkanlığını Luis Parra'ya kaptıran ve destekçileri ile daha sonra düzenlediği "paralel seçimle" yeniden AN Başkanı ilan edilen Guaido ile güvenlik güçleri arasında AN binasında uzun süren arbedeler yaşandı.

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve parlamento dışında düzenlenen "paralel seçimle" yeniden Ulusal Meclis (AN) Başkanlığına getirildiği duyurulan ABD destekli Juan Guaido parlamento binasına girdi.

Guaido ve ABD karşıtı sloganlar atan grubun gazetecilere ve bölgedeki bazı araçlara saldırdığı iddia edildi.

Venezuela'da özellikle fakir mahallelerde hükümeti destekleyen birçok motosikletli grup bulunuyor.

Venezuela muhalefeti, "Colectivos" olarak da bilinen bu kişileri "hükümetin paramiliter güçleri" olarak tanımlıyor ve muhalif göstericileri hedef aldıklarını iddia ediyor.

- Tartışmalı iki seçim

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de 5 Ocak’ta başkanlık seçimleri düzenlenmiş, oylamayı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) de desteğini alan muhalif Luis Parra 81 oyla kazanmıştı.

Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) güvenlik kordonu ile çevirdiği AN'ye oylama sırasında giremeyen Juan Guaido ve bazı muhalif milletvekilleri ise oturumda çoğunluk sağlanamadığını iddia etmiş, oylamayı ve GNB'nin varlığını "darbe" olarak nitelemişti.

Guaido'nun bir ara AN'yi çevreleyen korkuluklara tırmandığı olaylara ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise oylamaya muhalif milletvekillerinin katıldığına dikkati çekmiş, Guaido'nun yeterli desteği alamayacağını bildiği için özellikle dışarıda kaldığını savunmuştu.