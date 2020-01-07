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  4. Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi

Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

Uzun süren arbede sonrası güvenlik güçlerinin meclise girişine izin verdiği ABD destekli Juan Guaido, başkanlık koltuğuna oturdu ve oturumu yönetmeye başladı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve parlamento dışında düzenlenen "paralel seçimle" yeniden Ulusal Meclis (AN) Başkanlığına getirildiği duyurulan ABD destekli Juan Guaido parlamento binasına girdi.

Venezuela'da 5 Ocak'ta düzenlenen tartışmalı seçimlerde AN başkanlığını Luis Parra'ya kaptıran ve destekçileri ile daha sonra düzenlediği "paralel seçimle" yeniden AN Başkanı ilan edilen Guaido ile güvenlik güçleri arasında AN binasında uzun süren arbedeler yaşandı.

Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) kentin tarihi merkezindeki AN etrafında oluşturduğu güvenlik kordonunun önünde uzun süre bekleyen Guaido, yaşanan arbedelerin ardından GNB'nin izin vermesiyle AN'ye giriş yaptı.

Genel kurulda sabah saatlerinde oturum düzenleyen Luis Parra'nın, Guaido'nun girişi sırasında burada bulunmaması dikkati çekti.

Guaido ve beraberindeki muhalif vekiller, mecliste daha önce duyurdukları oturuma başladı.

- AN dışında olaylar çıktı

Bu arada ülke basınındaki haberlere Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen motosiklet sürücüsü bir grup ve bölgedeki gazeteciler arasında olaylar çıktı.

Guaido ve ABD karşıtı sloganlar atan grubun gazetecilere ve bölgedeki bazı araçlara saldırdığı iddia edildi.

Venezuela'da özellikle fakir mahallelerde hükümeti destekleyen birçok motosikletli grup bulunuyor.

Venezuela muhalefeti, "Colectivos" olarak da bilinen bu kişileri "hükümetin paramiliter güçleri" olarak tanımlıyor ve muhalif göstericileri hedef aldıklarını iddia ediyor.

- Tartışmalı iki seçim

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de 5 Ocak’ta başkanlık seçimleri düzenlenmiş, oylamayı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) de desteğini alan muhalif Luis Parra 81 oyla kazanmıştı.

Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) güvenlik kordonu ile çevirdiği AN'ye oylama sırasında giremeyen Juan Guaido ve bazı muhalif milletvekilleri ise oturumda çoğunluk sağlanamadığını iddia etmiş, oylamayı ve GNB'nin varlığını "darbe" olarak nitelemişti.

Guaido'nun bir ara AN'yi çevreleyen korkuluklara tırmandığı olaylara ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise oylamaya muhalif milletvekillerinin katıldığına dikkati çekmiş, Guaido'nun yeterli desteği alamayacağını bildiği için özellikle dışarıda kaldığını savunmuştu.

Guaido destekçisi milletvekillerinden Williams Davila da oylama öncesi basına yaptığı açıklamada oturuma birçok milletvekilinin katıldığını söylemiş, sadece bir milletvekilinin girişine engel olunduğunu duyurmuştu.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez de sosyal medya hesabından AN içindeki Guaido destekçisi milletvekillerinin fotoğraflarını paylaşmış, basına poz vermek için korkuluklara tırmandığını iddia ettiği Guaido'yu eleştirmişti.

Seçimin galibi yeni AN Başkanı Luis Parra da oylama sonrası yaptığı açıklamada kimsenin parlamentoya girişinin engellenmediğini savunmuş, Guaido'nun seçimi kazanamayacağını bildiği için AN'ye girmediğini söylemişti.
Muhaliflerin yolsuzlukla suçladığı Parra, "Guaido artık bizim için tarih olmuştur. Bir imparatorluğun korumasını kabul etmeyeceğiz, sadece Venezuela halkının sıkıntıları ile ilgileneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

- Guiado’nun paralel seçimi

Parra’nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını öne süren muhalefet ise Caracas’taki muhalif El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı.

ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı’dan birçok ülkenin tanıdığı seçimde 100 oy aldığı iddia edilen Guaido, muhalifler tarafından yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki siyasi kriz

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