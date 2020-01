Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve parlamento dışında düzenlenen "paralel seçimle" yeniden Ulusal Meclis (AN) Başkanlığına getirildiği duyurulan ABD destekli Juan Guaido parlamento binasına girdi.

Venezuela'da 5 Ocak'ta düzenlenen tartışmalı seçimlerde AN başkanlığını Luis Parra'ya kaptıran ve destekçileri ile daha sonra düzenlediği "paralel seçimle" yeniden AN Başkanı ilan edilen Guaido ile güvenlik güçleri arasında AN binasında uzun süren arbedeler yaşandı.

Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) kentin tarihi merkezindeki AN etrafında oluşturduğu güvenlik kordonunun önünde uzun süre bekleyen Guaido, yaşanan arbedelerin ardından GNB'nin izin vermesiyle AN'ye giriş yaptı.

Genel kurulda sabah saatlerinde oturum düzenleyen Luis Parra'nın, Guaido'nun girişi sırasında burada bulunmaması dikkati çekti.

Guaido ve beraberindeki muhalif vekiller, mecliste daha önce duyurdukları oturuma başladı.

- AN dışında olaylar çıktı

Bu arada ülke basınındaki haberlere Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen motosiklet sürücüsü bir grup ve bölgedeki gazeteciler arasında olaylar çıktı.