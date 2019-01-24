Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında devlet başkanlığı yemini eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici başkanlığını" başta ABD olmak üzere bölgede birçok ülke resmi olarak tanıdı.

Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Başta ABD olmak üzere bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

Bölgede, ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak kendisine olan desteğimi açıklamak isterim. Arjantin, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisini ve hayat şartlarının yükseltilmesini tüm gücüyle destekleyecektir." ifadelerini kullandı.