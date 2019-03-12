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Venezuela'da Guaido'ya sabotaj soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

Başsavcılık, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında, ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisine sebep olan hidroelektrik santralindeki arızada rolü olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı

Venezuela'da Başsavcılık, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında sabotaj suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, 7 Mart'ta ülkenin doğusundaki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan arıza ve ardından meydana gelen elektrik kesintisinde rolü olduğu şüphesiyle Guaido hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ulusal elektrik şirketi Corpoelec hidroelektrik santralindeki arızanın "sabotaj" sonucu ortaya çıktığını ileri sürmüş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro kesintiyle ilgili ABD yönetimini suçlamıştı.

- Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan ve "Guri" adıyla da bilinen hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Ulusal elektrik şirketi Corpoelec hidroelektrik santralindeki arızanın "sabotaj" sonucu ortaya çıktığını ileri sürmüş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro kesintiyle ilgili ABD yönetimini suçlamıştı.

Maduro hükümeti, hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

- Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektirk kesintileri Juan Guaido Venezuela

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