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Venezuela'da Günlük Petrol Üretimi 60 Bin Varil Azaldı

26.04.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra küresel enerji tedarikinde alternatifler arasında gösterilen Venezuela'da petrol üretiminin Şubat ayına göre 60 bin varil azalarak, günlük 728 bin varil olduğu açıklandı

Venezuela'da Günlük Petrol Üretimi 60 Bin Varil Azaldı

CARACAS- Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra küresel enerji tedarikinde alternatifler arasında gösterilen Venezuela'da petrol üretiminin Şubat ayına göre 60 bin varil azalarak, günlük 728 bin varil olduğu açıklandı.

Venezuela Petrol Bakanlığı, günlük petrol üretiminin geçen ay ortalama 788 bin varil, Ocak ayında ise günde 755 bin varil olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar üretilen petrolün 600 bin varilinin ihraç edildiğini belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kaynaklarına göre, petrol üretimi geçen aya göre yüzde 7,6 azalarak günlük 697 bin varil oldu.

EMFİ Grup adlı finans hizmetleri sağlayan firmanın araştırmalarına göre, Venezuela petrol ihracatından 2022 yılında yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir elde edecek.

Venezuela’nın petrol üretiminin geçen yıl olumlu bir gelişme kaydettiği bildirilen raporda, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 33’lük bir artış yaşandığı, ayrıca petrol fiyatlarının da artmasının ihracat gelirlerini artıracağı kaydediliyor.

Venezuela yer altında 300 milyar varilin üzerinde yani Türkiye’nin yaklaşık bin yıllık ihtiyacını karşılayabilecek petrole sahip olsa da, ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ülkedeki petrol üretimini olumsuz etkiliyor.

2013 yılında günlük 3 milyon varilin üzerinde olan petrol üretimi, Venezuela Petrol Odası verilerine göre geçen yıl 700 bin varilin altındaydı.

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz haftalarda ülkesinin global enerji pazarında oluşan açığın bir kısmını karşılayabileceğini, gerekli yatırımların yapılması durumunda yılsonunda günde 2 milyon varil petrol üretebilecek potansiyele sahip olduklarını iddia etmişti ancak uzmanlar bu miktarın 1,2 ila 1,5 milyon varil arasında olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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