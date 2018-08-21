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Venezuela’da Halk Yeni Para Birimine Alışamadı

21.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

Ulusal para birimi bolivardan beş sıfır atılması sonrasında yeni banknotlar tedavüle girdi. Bir banka hesaplama için değişim çizelgesi dağıttı. Bazı müşterilerse kendi hesap makinelerini yanlarında getirdi

Venezuela’da Halk Yeni Para Birimine Alışamadı

Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden Venezuela’da ulusal para birimi bolivardan beş sıfır atılması sonrasında yeni banknotlar resmen tedavüle girdi. Ancak halk henüz yeni paraya alışamadı. Bankamatiklerden para çekmeye giden Venezuelalılar banknotların değerini hesap makineleriyle hesaplıyor.

Venezuela’da bir banka müşterilerine hesaplama için birim çevirmek amacıyla kullanılan şemalar dağıttı. Bazı müşterilerse kendi hesap makinelerini yanlarında getirdi. Bankamatikten para çekmeye gelen Yulima Rivas “Dikkatli olmak lazım. Hata yaparsak paramız çalınmış gibi olur” sözleriyle yaşadığı kafa karışıklığını anlattı.

Venezuela para birimi bolivardan sıfır atılması Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun onbinlerce Venezuela vatandaşının yurtdışına kaçmasına neden olan ekonomik kriz ve hiper enflasyonla mücadele planının bir parçası.

Maduro’nun planı 1 Eylül itibariyle asgari ücrette yüzde 3 bin oranında artış yapılmasını, benzin fiyatlarını uluslararası fiyatta sabitlenmesini ve fiyatlara denetim getirilmesi gibi önlemleri de kapsıyor.

Ancak ekonomistler bu önlemlerin bir dönem refah içinde yaşayan OPEC ülkesi Venezuela’da durumu daha da kötüleştireceği kaygısını dile getiriyor.

Günlük para çekme limiti 10 bolivar

Ülkede yeni banknotlar tedavüle girdi ancak Venezuelalara bankamatiklerden günde 10 bolivar çekme limiti getirildi. Bu rakam kara borsada 15 sent olarak işlem görüyor.

Bu günlük limitle Venezuelalılar ancak yedi gün para biriktirip sonra ellerindeki parayla 2 litre kola alabiliyor. Ancak banka kartıyla elektronik olarak daha büyük miktarlarda alışveriş yapabiliyorlar.

Venezuela’da en yüksek değerdeki banknot 100 bin bolivardı. Bu da değeri eski para birimine göre hesaplandığında sadece 3 sent ediyordu. Yeni piyasaya sürülen banknotların en büyüğü ise 500 bolivar. Onun da şu anki değeri yaklaşık 7,50 dolar.

IMF ekonomistlerine göre, Venezuela’da enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona dayanabilir.

Venezuela’da muhalif siyasetçilerse ülke çapında protesto için sokaklara dökülerek grev çağrısında bulundular.

Ancak çağrıya rağmen Venezuela’da sokaklar sakindi. Caracas’ta yeni para birimine geçilmesi amacıyla bir önceki gün tatil ilan edilmişti. İş yerleri o tatil sonrasında geç açıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun sosyalist partisi de bir miting düzenledi. Mitingde geçtiğimiz günlerde insansız hava aracıyla yapılan suikast girişiminden yara almadan kurtulan Maduro’ya destek mesajları verildi.

Carlos Espana da yeni para biriminin tedavüle girmesiyle ekonomik krizin çözülemeyeceği görüşünde. Bankamatikten yeni çektiği banknotları havada sallayan Carlos Espana, hükümetin planlarının enflasyonu daha da körükleyeceği kanısında.

Carlos Espana, “Daha çok kafa karışıklığı olacak. Maliyet daha da artacak. Tek bir empanada almak için bankamatik önünde 2 gün beklemem gerekecek” diyor.

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