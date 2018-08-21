Venezuela’da Halk Yeni Para Birimine Alışamadı

Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden Venezuela’da ulusal para birimi bolivardan beş sıfır atılması sonrasında yeni banknotlar resmen tedavüle girdi. Ancak halk henüz yeni paraya alışamadı. Bankamatiklerden para çekmeye giden Venezuelalılar banknotların değerini hesap makineleriyle hesaplıyor.

Venezuela’da bir banka müşterilerine hesaplama için birim çevirmek amacıyla kullanılan şemalar dağıttı. Bazı müşterilerse kendi hesap makinelerini yanlarında getirdi. Bankamatikten para çekmeye gelen Yulima Rivas “Dikkatli olmak lazım. Hata yaparsak paramız çalınmış gibi olur” sözleriyle yaşadığı kafa karışıklığını anlattı.

Venezuela para birimi bolivardan sıfır atılması Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun onbinlerce Venezuela vatandaşının yurtdışına kaçmasına neden olan ekonomik kriz ve hiper enflasyonla mücadele planının bir parçası.

Maduro’nun planı 1 Eylül itibariyle asgari ücrette yüzde 3 bin oranında artış yapılmasını, benzin fiyatlarını uluslararası fiyatta sabitlenmesini ve fiyatlara denetim getirilmesi gibi önlemleri de kapsıyor.