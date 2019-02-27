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Venezuela'da halka dağıtılacak gıdaların olduğu depolarda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:58 | Son Güncelleme

La Guaira Limanı'nda, hükümet tarafından halka dağıtılması öngörülen gıda maddelerinin olduğu depolarda çıkan yangında ne kadar ürünün zarar gördüğüne dair bilgi verilmedi - Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez: "Bu apaçık terörizmdir. Yiyecekleri yaktılar, çünkü yiyeceklerin gelmesini istemiyorlar. Bunu ancak teröristler yapar. Halkın bunu görmesini istiyorum"

CARACAS (AA) - Venezuela'nın La Guaira Limanı'nda, Mahalli Gıda ve Üretim Komitelerine (CLAP) ait, içinde halka dağıtılması öngörülen gıda maddelerinin olduğu depolarda yangın çıktı.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki limanda, 2016'da Venezuela hükümeti tarafından ülkedeki gıda sıkıntısı ve ekonomik kriz nedeniyle ihtiyaç sahiplerine gıda maddeleri dağıtan CLAP'a ait depolarda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yetkililer, yangında ölen veya yaralanan olduğuna dair bir bilgiyi ise paylaşmadı.

Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüde Bakan Dominguez, "Buraya özellikle çıkarılan yangın nedeniyle verilen ciddi kayıpları incelemek üzere geldim. Bu apaçık terörizmdir. Yiyecekleri yaktılar, çünkü yiyeceklerin gelmesini istemiyorlar. Bunu ancak teröristler yapar. Halkın bunu görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dominguez, yangında ne kadar gıda maddesinin zarar gördüğüne dair bilgi vermedi.

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Mahalli Gıda ve Üretim Komitelerine (CLAP) Venezuela'nın La Guaira Limanında yangın

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