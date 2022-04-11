Venezuela’da her gün elektrik kesintisi

Elektrik Kesintileri Mağdurları Komitesi başkanı Aixa Lopez, 2019 yılında tüm ülkeyi felç eden; başkentte 4 gün ve bazı eyaletlerde 15 günü bulan elektrik kesintilerinin ardından elektrik hizmetinin bir türlü düzenli hale getirilemediğini söylüyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Lopez Ocak-Mart döneminde 13 bin elektrik kesintisinin yaşandığını ve bu sayının yılsonunda 200 bini aşarak rekor seviyeye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Komitenin 2020 yılında 157 bin 719, geçen yıl da 190 bin 150 kesinti kaydettiğini ancak gerçek rakamın bu sayının çok daha üzerinde olduğunu kaydeden Lopez, 2019’dan bu yana kesinti sayısındaki artışa dikkat çekiyor.

Lopez kesintilerin temel nedenleri arasında önleyici bakım yapılmaması, elektrik idaresinin işinin ehli olan kişilerce değil askerlerce yürütülmesi, hizmetin iyileştirilmesi için ayrılan bütçenin tamamının yerine ulaşamaması gibi unsurlara dikkat çekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞAMI FELÇ EDİYOR

Kesinti süresince banka kartlarının kullanılamaması, binalarda suyun dairelere ulaşmasını sağlayan motorların çalıştırılamaması, iletişimin kesilmesi, eğitim, sağlık ve başta metro olmak üzere ulaşım hizmetlerinin aksaması yaşamı felç ediyor.

Kesintilerle ilgili olarak oluşan yüksek voltajdan dolayı birçok kişinin elektrikli eşyasının bozulduğunu söyleyen Lopez “Yasal olarak devletin bu tür kesintilerden dolayı oluşan zararları ödemesi gerekiyor ancak hükümet kesintinin sabotaj olduğunu; yani kendisinin sorumlu değil mağdur olduğunu iddia ediyor.” diyor.

Yaşanan sorundan en çok 2019’dan bu yana her gün 6 ila 12 saat arasında elektrik kesintisinin gerçekleştiği Zulia eyaleti etkileniyor. Kronik kesintilerin gündelik yaşamı zorlaştırmanın yanı sıra tarımdan ticarete kadar ekonomik aktiviteleri de tahrip ettiği, halkın yüzde 35’inin geçinemez hale geldiği için başka eyaletlere göç etmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

Son zamanlarda artan bitcoin madenciliğiyle elektrik kesintilerinin daha da sıklaştığını kaydeden uzmanlar, ülkedeki elektrik alt yapısının onarılması için 10 miyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu, bu yüzden de kısa vadede kapsamlı bir çözümün mümkün görünmediğini belirtiyor.

