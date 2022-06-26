Venezuela’da Her Gün Su Kesintisi

Dünya su rezervi sıralamasında ilk on ülke arasında olmasına rağmen Venezuela’da nüfusun yüzde 72’si her gün su kesintisi yaşıyor. Halkın yüzde 10’unun ise suya erişiminin olmadığı bildirilen ülkede birçok hastane ve okulun ihtiyacı su tankerleriyle karşılanmaya çalışılıyor.

Tespit edilen bin 325 km2 su rezerviyle dünyada ilk on ülkesi arasında yer alan Venezuela’da gündelik yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri de kronik su kesintileri.

Venezuela’da kamu hizmetlerinin durumunu gözlemleyen OVSP adlı kuruluşun yayınladığı bir araştırma Venezuelalılar’ın yüzde 72’sinin her gün su kesintisi yaşadığını ve kesinti yaşayanların yüzde 28,8’ine de günde 4 saatten daha az su verildiğini; yüzde 10’unun ise suya erişiminin olmadığını ortaya koyuyor.

Kronik su kesintilerinden en az etkilenen eyalet Merida’da bile her üç haneden biri, her gün su kesintisi yaşıyor ancak diğer eyaletlerde suya erişim çok daha zor. Örneğin ülkenin en kalabalık eyaleti Zulia’da halkın yüzde 32,1’ine ayda bir defa su verildiği, Nueva Esparta eyaletindeki birçok yerleşim birimineyse yaklaşık 60 gündür su verilemediği bildiriliyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı OVSP yetkilileri ülkenin 12 şehrinde yaptığı araştırmaya göre kesinti yaşayanların yüzde 28,8’ine günde 4 saat ve altında su verilebildiğini söylüyor. Binaların çoğunda su deposu ve dairelerde su tankları bulunsa da özellikle su sorununun daha ağır yaşandığı yoksul semtlerdeki evlerde yeterli miktarda su depolanabilecek imkanlar bulunmuyor. Buralarda yaşayanlar su verilen saatlerde, bidonlara ve şişelere su doldururken aynı zamanda banyo yapma, ev temizliği ve çamaşır yıkama gibi ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyor ancak su verilecek saatlerin çoğu zaman belirli olmaması, özellikle çalışan kesimlerin gündelik yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Su sorunu yaşayanların yüzde 23,8’si su ihtiyacını boyutuna göre 30 ile 100 dolar ödeyerek su tankerleriyle; yüzde 12,7’si su damacanalarıyla, yüzde 11,5’i su olan yerlerden evlerine su taşıyarak karşılıyor.

Hükümet su gereksiniminin görece daha elzem olduğu hastane, okul, yurt gibi kurumlara ve su hizmetinin ulaşmadığı gecekondu bölgelerine tankerlerle su taşıyarak sorunu çözmeye çalışsa da bu çabanın da yetersiz ve hijyen standartlarını karşılamadığı bildiriliyor.

“Su temiz ve güvenli değil”

Hastanelerdeki acil vakaların yüzde 25'i kirli sudan kaynaklı olduğu bildirilen Venezuela’da yaşanan su sorunu sadece kesintiyle ilgili değil, aynı zamanda kullanılan suyun sağlıklı olmamasıyla da ilgili.

OVSP araştırmasına katılanlardan yüzde 47,2’si suyun berrak değil renkli olduğunu, yüzde 23,8’i suda koku hissedildiğini yüzde 20,5’iyse suda farklı bir tadın olduğunu belirtiyor.

Latin Amerika’da suya erişim hakkı için en fazla su protestosu düzenlenen ülke olan Venezuela’da su sorunu özellikle son 6 yıldır toplumsal muhalefetin önemli başlıklarından biri haline dönüşmüş durumda. Geçen yıl kayıt altına alınan 980 su protestosu bulunuyor.

Uzmanlar Venezuela’nın 10-15 yıl öncesine kadar Latin Amerika’da kaliteli içme suyuna erişimin en kolay ülkesi olduğunu ancak altyapı için gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmaması, ilgili kurumlara konunun ehli olmayan kişilerin atanması gibi sebeplerden dolayı problemin büyüdüğünü ve bugün sorunun çözümü için 3 ile 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini bildiriyor.

