"Venezuela’da Hiper Enflasyon Bitti Kriz Devam Ediyor"

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre, geçen yıl enflasyon yüzde 686,4 oldu. Aylık bazda en yüksek enflasyon oranının Ocak 2021’de yüzde 46,4 olarak kaydedildiği ülkede böylece hiper enflasyondan çıkış şartı olarak kabul edilen üst üste 12 ay yüzde 50’nin altında enflasyon koşulu sağlanmış oldu.

2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasıyla hiper enflasyon sürecine giren ve sonrasındaki 50 ay boyunca ulusal parası Bolivar’ın değerini koruyabilmek için parasından toplamda 11 sıfır silmek zorunda kalan Venezuela’da, sadece resmi rakamlara göre değil, bağımsız kurumlara göre de son 4 aydır tek haneli enflasyon yaşanıyor.

Venezuela Merkez Üniversitesi’nden ekonomist Maria Diaz’a göre Venezuela teknik olarak hiper enflasyondan çıksa da ülkedeki enflasyon sorunu ve ekonomik kriz devam ediyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Diaz, BCV’nin bankaların merkez bankasında bulundurması gereken mevduat oranlarını artırarak paranın dolaşımını kontrol altına alması, paradan sıfır atılması, piyasaya nakit dolar arzı, kamu harcamalarının düşürülmesi ve vergi gelirlerinin artırılması gibi uygulamaların, enflasyonu frenleyen temel etkenler olduğunu söylüyor.

Ekonomisi petrol gelirine bağlı Venezuela’da, temel tüketim maddeleri de dâhil raflardaki ürünlerin hemen hepsinin ithal ediliyor olması, kur artışlarının doğrudan fiyatlara yansımasına neden oluyor.

Diaz “Kur durdurulamayınca sokaktaki fiyatlar da dolara endekslendi ve elinde Bolivar olan herkes dolar satın almaya başlayınca ekonomi fiiliyatta dolarize olmuştu. BCV’nin geçen yıl bankalardaki Bolivar’ı kendi bünyesinde toplayacak mekanizmaları kullanarak piyasaya, bankalar aracılığıyla, dolar sürmesi ve dolara erişimin önündeki engellerin kaldırılması, kurun ve fiyatların görece kontrol edilmesini sağladı” dedi.

BCV’nin enflasyonu kontrol altına almak için geçen yıl piyasaya 68 defa müdahalede bulunarak yaklaşık 1,5 milyar dolar nakit sürdüğünü belirten uzmanlar, ülke rezervlerinin de 21 Kasım itibarıyla 485 milyon dolar azaldığını bildiriyor. Venezuela’da dolar 2020 yılında yaklaşık 17 katına, geçen yıl ise 4,4 katına çıkmıştı.

Diaz, Venezuela ekonomisinin yapısal sorunlara sahip olduğunu ve hükümetin ekonomi politikalarının mevcut krizi derinleştirme riski taşıdığını belirtiyor. Venezuela’yı 2017 yılında hiper enflasyon sürecine götüren temel yanlışlardan birinin, hükümetin bütçe açığını finanse etmek için para basma yoluna gitmesi olduğuna dikkat çeken Diaz, ülkede hala çok yüksek enflasyon koşullarının yaşandığını ve bununla mücadele etmek için mali disiplinin sağlanmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Ekonomik kriz devam ediyor”

Resmi verilere göre her ne kadar hiper enflasyon sonlanmış olsa da Venezuela dünya enflasyon sıralamasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Uzmanlar Venezuela’da enflasyonla mücadelenin en etkili yolunun, petrol üretimini ve halkın alım gücünü artırmaktan geçtiğini bildiriyor. Venezuela’daki petrol üretimi, 2013’te günlük 3 milyon varilin üzerindeyken bu rakam geçen yıl günlük 600 bin tonun altında kaldı.Ayrıca alım gücünün tamamen eridiğinin en somut göstergelerinden biri de asgari ücretin son 10 yılda yaklaşık yüzde 99 değer kaybetmiş olması; keza 2011 yılında en düşük maaşın 267 dolara tekabül ettiği ülkede bugün asgari ücret, ayda 3 doların altında.

