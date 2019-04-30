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Venezuela’da hükümet de muhalefet de sokağa çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Venezuela’da hükümet de muhalefet de sokağa çağırıyor

CARACAS (AA) - Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela’da hükümet yanlılarına devlet başkanlığı sarayı Miraflores, muhalefet yanlılarına ise olayların yaşandığı Carlota Askeri Hava Üssü etrafında toplanma çağrısı yapıldı.

Güne, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğünde bir grup askerin başkent Caracas’taki darbe girişimi ile başlayan Venezuela’da belirsizlik sürüyor.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’nun hükümet yanlılarını başkanlık sarayı Miraflores’e çağırmasının ardından muhalifler de taraftarlarını darbe girişiminin yaşandığı bölgede bulunan ve halen girilemeyen Carlota’ya yürümeye çağırdı.

- Carlota’da durum net değil

Öte yandan hükümet safındaki askerlerin, Altamira Köprüsü üzerinde aralarında AN milletvekillerinin yanı sıra darbeci askerlerin ev hapsinden çıkardığı Voluntad Popular (VP) “Halkın İradesi” lideri Leopoldo Lopez’in de bulunduğu kalabalığa gazlı müdahalesi devam ediyor.

Köprüye doğru hareketlenen muhaliflerin sayısının da artmaya başladığı dikkati çekiyor.

- OAS’den darbe girişimine destek

Bu arada Venezuela’daki siyasi krizde başından beri muhalefete her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile darbe girişimine destek verdi.

Almagro, “Venezuela anayasası ve geçici devlet başkanı Guaido’nun yanındaki askerleri selamlıyoruz. Barışçıl bir geçiş için daha geniş bir desteğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

- Kolombiya Devlet Başkanı Duque’den darbecilere destek

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Venezuela ordusunu tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz.” ifadeleri ile darbe girişimini desteklemeye çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela'da darbe girişimi

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