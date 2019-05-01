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Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (Psuv) mensupları Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokağa çıktı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan ve dün muhalefetin başarısız askeri darbe girişimine sahne olan Venezuela'da hükümet yanlıları, bugün de hükümete destek gösterisi düzenliyor.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'in hemen yanındaki Sucre Bulvarı'nda düzenlenen mitinge, hükümetin seferberlik durumlarında silah altına almak üzere örgütlediği Bolivarcı milis güçleri ve devlet petrol şirketi PDSA çalışanları da katılıyor.

Mitingde Maduro ya da Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'nun konuşması bekleniyor.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi ise Guaido ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta
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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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