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Venezuela'da hükümet taraftarları da 9 Mart'ta sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 03:17 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD eski Başkanı Obama'nın, Venezuela'nın ulusal tehdit olarak görüldüğü KHK'yı imzalamasının yıl dönümünde sokakta olacaklarını duyurdu - Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido ise kamudaki sendikaların greve gideceğini belirtti

Venezuela'da 9 Mart'ta muhalifler gibi hükümet taraftarları da sokakta olacak.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun muhalifleri sokağa davet etmesine aynı şekilde karşılık verdi ve cumartesi günü büyük gösteriler düzenleyeceklerini duyurdu.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümünün 6'ncı yılı dolayısıyla başkent Caracas'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın 9 Mart 2015'te Venezuela'nın ABD için ulusal tehdit olarak görüldüğü kararnameyi imzalamasını hatırlattı.

Maduro, söz konusu olayı "Bolivarcı Anti Emperyalist Gün" olarak gördüklerini belirtti ve "Cumartesi günü sokaklarda olacağız." dedi.

Venezuelalı kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cuma günü sokağa çıkmaya çağıran Maduro, ayrıca aynı gün önemli açıklamalar yapacağını söyledi.

- Guaido, kamuda grev olacağını duyurdu

Öte yandan 22 Şubat'ta ayrıldığı Venezuela'ya önceki gün rahat bir şekilde giren ve Caracas'ta düzenlediği mitingde taraftarlarıyla buluşan Guaido ise bazı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkent Caracas'taki bir eğitim kurumunda gerçekleşen görüşmede Guaido, kamu çalışanlarının sendikalarının "etkili bir grev" yapacağını duyurdu.

Guaido, grevin başlangıç tarihinin sendikalar tarafından duyurulacağını ve teklifin de sendikalardan geldiğini aktardı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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