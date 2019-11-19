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Venezuela'da hükümet ve muhalafet ana meseleler üzerinde anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

Venezuela için Çözümler Partisi lideri Claudio Fermin, 2 ay süren müzakereler sırasında önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi

Venezuela'da hükümet ve muhalafet ana meseleler üzerinde anlaştı

Venezuela hükümeti ve muhalefet delegasyonları, diyalog için kurulan Ulusal Masa'da ekonomik ve siyasi konulara odaklanan 3 başlık üzerinde anlaştı.

Caracas merkezli TeleSur'a göre, Miraflores Sarayı'nda düzenlenen diyalog toplantısına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.

Venezuela için Çözümler Partisi lideri Claudio Fermin, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 2 ay süren müzakereler sırasında önemli ilerleme kaydettiklerini belirterek, 2020 milletvekili seçimleri öncesinde "Venezuelalıların, yeni Ulusal Seçim Konseyi belirlemeye başlamanın bir yolunu gördüğünü" söyledi.

Fermin'in açıklaması, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun, Maduro hükümetiyle müzakerelerin "3 ay önce öldüğünü" ifade etmesinden bir gün sonra geldi.

MASADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, diyalog masasında öne çıkan noktaları "Yeni bir Ulusal Seçim Konseyi içeren 2020 milletvekili seçimleri için garantili seçim kurulu oluşturulması, ilaç ve gıda için petrol değişiminin gerçekleştirilmesi, çok sayıda ürün üzerindeki vergilerin kaldırılması ve ulusal uzlaşma." şeklinde sıraladı.

Diyalog toplantısında Jorge Rodriguez'in yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Eğitimden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Aristobulo Isturiz ve Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Francisco Torrealba hükümeti temsil etti.

Muhalefet heyeti ise Değişim için Umut Partisi Başkanı Javier Bertucci, Sosyalizm'e Hareket Partisi'nden Felipe Mujica, Venezuela için Çözümler Partisi lideri Claudio Fermin, Hadi Değiştirelim Partisinden Timoteo Zambrano'dan oluştu.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya büyükelçiliklerine sığınmıştı.

Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos başında Nicolas Maduro yönetimince askıya alınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'yı terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

KAYNAK: AA

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