Venezuela'da hükümet yanlıları OAS'den çıkışı kutladı

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Mitingde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, OAS ve ABD'nin halklar ve uluslararası hukuk nezdinde "saygı görmediğini" belirtti. Venezuela'nın, egemen halkının aldığı kararla OAS'den ayrıldığını dile getiren Arreaza ayrıca "emperyalizm ve uşaklarının" asla Venezuela topraklarına giremeyeceklerini vurguladı.

Venezuela muhalefetine açık destek veren ve muhalif Ulusal Meclis'in (AN) atadığı Tarre Briceno'yu Venezuela Temsilcisi olarak gören OAS'den ülkelerinin ayrılmasını kutlayan hükümet destekçileri ise başkent Caracas'ta yürüyüş düzenledi. Kentin farklı bölgelerinden harekete geçen Venezuelalılar, şehir merkezindeki miting alanına kadar yürüdü.

Venezuela hükümetinin, OAS Daimi Konseyi'nin, 2 yıl önce hükümetin müsaadesi olmadan ülkenin durumunu ele almak için toplanması üzerine aldığı ayrılık kararına ilişkin süreç, 24 ayın sonunda tamamlandı. Venezuela bu süreç sonunda, söz konusu uluslararası örgütten ayrıldı.

BOGOTA (AA) - Venezuela'da, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları, ülkenin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çıkışını kutlamak ve hükümete destek için yürüdü.

- Muhalefet de miting düzenledi

Öte yandan kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido da başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde taraftarlarıyla buluştu.

"Ülke tarihinin en büyüğü" olacağını iddia ettikleri 1 Mayıs gösterileri ve diğer sokak eylemlerinde görev alacak komitelerin üyelerinin yemin ettiği mitingde konuşan Guaido, 1 Mayıs'ta, kentin 20 farklı bölgesinde yürüyüşler düzenleyeceklerini duyurdu.

Venezuela ordusuna yaptığı, hükümete verdiği desteği bırakmaları çağrısını da yineleyen Guaido, bu çağrıların sonsuza dek sürmeyeceği yönünde tehditte bulundu.

