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Venezuela’da Hükümetten Sınır Geçişlerine Corona Kısıtlaması

08.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Venezuela’da hükümet, bugünden itibaren Kolombiya üzerinden Venezuela’ya giriş yapmak isteyenlerin sayısına sınır getiriyor. Maduro hükümetinin talebi üzerine Venezuela’ya geçişler sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olacak; bir günde en fazla 400 kişinin girişine izin verilecek

Venezuela’da Hükümetten Sınır Geçişlerine Corona Kısıtlaması

Venezuela’da hükümet, bugünden itibaren Kolombiya üzerinden Venezuela’ya giriş yapmak isteyenlerin sayısına sınır getiriyor. Kolombiya Göçmenlik Bürosu’nun yaptığı açıklamada, Maduro hükümetinin talebi üzerine Venezuela’ya geçişler sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olacak; Venezuelalı yetkililer bir günde en fazla 400 kişinin girişine izin verecek.

Pandemiyle birlikte dönüşler başladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Venezuela’da son beş yılda yaklaşık 5 milyon kişi ekonomik gerekçelerle başka ülkelere göç etti. Göçmenler daha çok aynı dili konuştukları ve tarihsel-kültürel olarak birçok ortak noktaları bulunan Kolombiya, Peru, Şili ve Ekvador gibi Latin Amerika ülkelerinde kayıt dışı ekonomide ve güvencesiz olarak çalışıyorlar. Ancak bu ülkelerde pandemiyle birlikte işlerini kaybederek geçinememeye başlayan binlerce göçmen Venezuelalı, çareyi karayolu ile ülkelerine geri dönmekte buldu.

İnsani koridor açıldı

Kolombiya, Corona virüsü ile mücadele kapsamında 14 Mart’ta Venezuela sınırını kapatmıştı ancak özellikle Peru, Ekvador ve Kolombiya’ya göç eden Venezuelalılar’ın otobüslerle ya da yürüyerek ülkelerine geri dönmek için yollara düşmesi üzerine iki ülke arasında insani koridor açıldı.

Kolombiya Göçmenlik Bürosu Genel Sekreteri Juan Francisco Espinosa, salgın başladığından bu yana Kolombiya üzerinden 70 binden fazla Venezuelalı’nın ülkesine dönüş yaptığını ve Maduro hükümetinin haftada 400 kişiyi kabul edeceğini açıklamasıyla birlikte, dönüş yolundaki Venezuelalılar’ın %80’inin Kolombiya’da mahsur kalacağını ifade ediyor.

Maduro: “Vakaların % 83’ü dönenlerden kaynaklanıyor”

Venezuela’da resmi rakamlara göre 2 bin 377 vaka ve 22 can kaybı bulunuyor ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vakaların yüzde 83’ünün yurtdışından gelenlerden kaynaklandığını beyan ediyor. Hükümet, her ne kadar dönüşlere sınır koyarak ülkedeki vaka sayısını azaltmaya çalıştığını iddia etse de ülkeye girişlerin önemli bir kısmı resmi sınır kapılarından gerçekleşmiyor.

Venezuela ile Kolombiya arasında 2 bin 219 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor ve birçok noktadan yasadışı geçiş yapmak mümkün. Ayrıca Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’yi geri dönüş yolunda olan Venezuelalı göçmenlere virüs bulaştırarak salgını ülkede yaymak istemekle itham ediyor.

Ekonomik olarak tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, pandemi ile mücadele edebilecek yeterli mali kaynağa ve sağlık sistemine sahip olmamasından dolayı uluslararası sağlık örgütleri tarafından yüksek risk taşıyan ülkeler arasında değerlendiriliyor.

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