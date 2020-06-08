Venezuela’da Hükümetten Sınır Geçişlerine Corona Kısıtlaması

Venezuela’da hükümet, bugünden itibaren Kolombiya üzerinden Venezuela’ya giriş yapmak isteyenlerin sayısına sınır getiriyor. Kolombiya Göçmenlik Bürosu’nun yaptığı açıklamada, Maduro hükümetinin talebi üzerine Venezuela’ya geçişler sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olacak; Venezuelalı yetkililer bir günde en fazla 400 kişinin girişine izin verecek.

Pandemiyle birlikte dönüşler başladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Venezuela’da son beş yılda yaklaşık 5 milyon kişi ekonomik gerekçelerle başka ülkelere göç etti. Göçmenler daha çok aynı dili konuştukları ve tarihsel-kültürel olarak birçok ortak noktaları bulunan Kolombiya, Peru, Şili ve Ekvador gibi Latin Amerika ülkelerinde kayıt dışı ekonomide ve güvencesiz olarak çalışıyorlar. Ancak bu ülkelerde pandemiyle birlikte işlerini kaybederek geçinememeye başlayan binlerce göçmen Venezuelalı, çareyi karayolu ile ülkelerine geri dönmekte buldu.

İnsani koridor açıldı

Kolombiya, Corona virüsü ile mücadele kapsamında 14 Mart’ta Venezuela sınırını kapatmıştı ancak özellikle Peru, Ekvador ve Kolombiya’ya göç eden Venezuelalılar’ın otobüslerle ya da yürüyerek ülkelerine geri dönmek için yollara düşmesi üzerine iki ülke arasında insani koridor açıldı.