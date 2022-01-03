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“Venezuela’da İhracat Yüzde 30 Oranında Arttı”

03.01.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılı Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması sonrasında Venezuela’nın ihracatının arttığı ülkelerden biri de Türkiye

Venezuela İhracatçılar Derneği (AVEX) verilerine göre 2021 yılında ihracatta yüzde 30’luk bir artış kaydedildi.

Özel sektörün en çok ihraç ettiği kalemlerin başında karides, yengeç ve taze balık gibi deniz ürünleri olduğu belirtiliyor. Özel sektörün ihraç ettiği diğer ürünler arasında rom, kakao, çikolata, tropikal meyveler ve kişisel hijyen ürünleri yer alıyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı AVEX başkanı Ramon Goyo, yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden dolayı ekonomisi son 8 yılda yaklaşık yüzde 80 küçülen Venezuela’da halkın alım gücünün düşmesine bağlı olarak iç pazarda tüketimin azaldığını ve özel sektörün bu açığı ihracatla kapatmaya çalıştığını belirtiyor.

Türkiye’ye ihracat 9 katına çıktı

2020 yılı Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması sonrasında Venezuela’nın ihracatının arttığı ülkelerden biri de Türkiye.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Venezuela’nın geçen yıl Kasım ayı itibarıyla Türkiye’ye yaptığı ihracat 422 milyon 225 bin dolara ulaştı. Venezuela 2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye toplamda 45 milyon 832 bin dolarlık ihracat yapmıştı.

Venezuela’nın Türkiye’ye ihraç ettiği kalemler arasında hurda, alüminyum, odun kömürü, deri ve ağaç ürünleri bulunuyor.

Petrol üretimi de artıyor

Venezuela en az 316 milyar varil petrol miktarıyla dünyanın en zengin rezervlerine sahip ülkesi ancak yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar petrol üretimini de doğrudan etkiliyor. Petrol üretiminin 1940’lı yıllardaki seviyelerine indiği ülkede 2021’de görece bir iyileşme yaşandığı kaydediliyor.

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami geçtiğimiz günlerde petrol üretiminin Aralık ayında 1 milyon varili aştığını duyurmuştu. Bu miktar, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan üretimin yaklaşık 2 katına denk geliyor. Uzmanlar petrol üretimindeki artışı İran gibi ülkelerle yapılan anlaşmalara bağlıyor.

Petrol ticaretine uluslararası yaptırımlar uygulanan Venezuela’nın ham petrolü işleyerek akaryakıta dönüştürecek kimyasalları ve rafinerilerde ihtiyaç olan makine ve yedek parçaları üretememesi birçok rafinerinin kapanmasına ya da kapasitesinin çok altında üretim yapmasına neden oluyor. Venezuela’da halkın kullandığı benzinin neredeyse tamamı İran’dan ithal ediliyor.

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