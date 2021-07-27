Venezuela’da İki Delta Varyantından Biri Türkiye’den

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Pazar günü televizyondan canlı olarak yaptığı açıklamada başkent Caracas’ta iki Delta varyantının tespit edildiğini belirtti.

Delta varyantı tespit edilen iki kişiden birinin geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bulunduktan sonra Venezuela’ya dönen genç bir sporcu olduğunu söyleyen Maduro, bu sporcunun döndükten sonra toplamda 30 kişiyle temasa geçtiğini ve yapılan testler sonucunda virüsün kimseye bulaşmadığının tespit edildiğini kaydetti. Genç sporcu şu anda karantina altında tutuluyor.

Delta varyantı tespit edilen diğer kişininse bir süre yurtdışında bulunduktan sonra Caracas’a geri dönen 56 yaşında kadın bir doktor olduğu açıklandı. Venezuela’ya gelmeden önce hangi ülke veya ülkelerde bulunduğu konusunda bilgi verilmeyen doktorun karantinaya alındığı, temas ettiği kişilere yapılan PCR testi sonuçlarının da negatif çıktığı bildirildi.

Vakanın tespit edildiği iki kişinin de yurtdışından geldiği ve ülkeye Maiquetia Uluslararası Havaalanı’ndan giriş yaptığı bilgisi verildi.

Venezuela Teknoloji ve Bilim Bakanı Maria Gabriela Jimenez, virüs bulaşan kişilerin iki doz aşısını da olduğunu ve bu yüzden ağır semptomlar yaşamadıklarını belirtiyor. Venezuela’da Çin yapımı Sinovac ve Rus yapımı Sputnik V aşıları uygulanıyor.

Venezuela’da aşılama süreci yavaş ilerliyor

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu ülkede, resmi rakamlara göre en az bir doz aşı olanların sayısı 3 milyon 612 bin 473. "Our World in Data" verilerine göreyse iki doz aşısını olanların oranı yüzde 4’ten daha az.

Venezuela’da aşı için uzun kuyruklar oluşuyor ve ülkede Sputnik V aşısı kalmadığı için ikinci doz aşısını olamayan binlerce kişi bulunuyor.

Resmi kayıtlara göre virüsten kaynaklı 3 bin 492 can kaybının yaşandığı ülkede sağlık örgütleri aşı sürecinin hızlandırılması ve aşı dağıtım sürecinde yaşanan düzensizliklerin giderilmesi konusunda hükümete çağrılarda bulunuyor.

Venezuela’da fiili olarak bir süre önce hafifletilen karantina önlemleri, Delta varyantının tespit edilmesiyle Pazartesi gününden itibaren yeniden uygulanmaya başladı. Ülkede 7+7 denilen ve 7 gün sıkı karantina önlemleri ve 7 gün hafifletilmiş karantinayı içeren bir karantina modeli uygulanıyor.

