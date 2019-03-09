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Venezuela'da iktidar ve muhalefet yeniden sokağa iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Venezuela'da iktidar ve muhalefet yeniden sokağa iniyor

Venezuela’da hükümet ve muhalefet destekçileri ülkede bir günden fazla süren elektrik kesintisinin ardından yeniden sokağa iniyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerinin kent merkezinde yapacağı yürüyüşün devlet başkanlığı sarayı Miraflores önünde son bulması ve burada Maduro’nun bir konuşma yapması bekleniyor.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido taraftarları ise Chacao semtinde toplanıyor. Ülkeyi bir günden fazla karanlıkta bırakan elektrik kesintisi nedeniyle muhalefetin mitingine büyük bir katılım olabileceği ifade ediliyor.

Bu arada, muhalefetin mitinginde Guaido'nun konuşma yapacağı platform, güvenlik güçlerince kaldırıldı. Platformu kuran 3 kişinin ise gözaltına alındığı iddia edildi. Muhalefet mitingin iptal edilmediğini, Guaido'nun alana getirilecek bir kamyon üzerinde konuşma yapacağını açıkladı.

- Kesintinin giderilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor

Ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi, ikinci gününde büyük oranda giderilmesine karşın halen tam olarak giderilebilmiş değil. Başkent Caracas'ta hayat normale dönmeye başlasa da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor.

Venezuela basını da ülkenin çeşitli eyaletlerinde elektrik kesintisinin sürdüğünü belirtti.

Hükümetin "sabotaj", muhalefetin ise "elektrik altyapısının yenilenmemesi" nedeniyle meydana geldiğini öne sürdüğü kesintiyi gidermek için Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Devlet Başkanı Maduro, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, SEN ekiplerinin sorunu düzeltmek için yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.

Venezuela halkının, "vatan düşmanları tarafından düzenlenen bu yeni saldırı karşısında nezaketle direnmesini" takdir eden Maduro, "Galip geleceğiz." dedi.

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