Venezuela’da İlaç Sorunu Artıyor

Venezuela’da 2016 yılından bu yana derinleşen ekonomik ve siyasi krizin yarattığı hayati problemlerden biri de hastaların ilaç bulmasının her geçen gün daha da zorlaşması.

Muhalefetin elindeki Ulusal Meclis bünyesinde kurulan ‘İnsani Yardım Takip Komisyonu’ verilerine göre ülkede 6 milyon 900 bin hasta, ilaç sıkıntısıve yüksekfiyatlar yüzünden tedavi olamıyor. Bir kutu antibiyotik fiyatı, asgari ücrete eşit.Caracas’ta bulunan muhabirimiz Mustafa Özdemir, krizin birinci dereceden mağdurları olan eczacılar ve hastalarla konuştu.

Venezuela Eczacılar Federasyonu raporlarına göre yaşanan hiperenflasyonun yanısıra, %85’lere varan ilaç kıtlığı, son iki yılda yaklaşık 400 eczanenin kapanmasına neden oldu.

Federasyon Başkanı Freddy Ceballos, ekonomik kriz karşısında alım gücü düşen hastaların tedavi olmakla eve yiyecek almak arasında bir tercih yapmak zorunda kaldıklarını ve çoğunluğun tercihinin yiyecekten yana olduğunu söylüyor: “400 eczanenin kapanmasındaki ana neden rüşvete bulanmış bir hükümetin uyguladığı kötü ekonomi ve sağlık politikaları.Hükümetin eczanelere düşük bir kar marjı bırakmasına rağmen aşırı yüksek enflasyonu kontrol edememesi yüzünden, eczaneler ellerindeki ürünleri sattıklarında yerine yenilerini koyamıyor. Ayrıca bugünlerde hükümet bütün işyerlerinin teknolojik platformlarını değiştirme kararı aldı ve bunun maliyeti bir eczane için 3 bin doları bulabiliyor. Özellikle mahallelerde ve gecekondularda kapanmama mücadelesi veren yüzlerce eczanenin bu parayı ödeme gücü yok. Hükümetin bu politikasından geri adım atmaması durumunda en az bin eczanenin daha kapanması gündeme gelebilir. Böyle devam ederse, ülkede ilaç satan eczane bırakmayacaklar.”