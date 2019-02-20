Venezuela'da insani yardım krizi: Ordu teyakkuzda

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) insani yardımda bulunacağını açıkladığı Venezuela’da ordu teyakkuza geçti. Karayipler’de yer alan Aruba, Bonaire ve Curacao adaları (ABC adaları) ile olan deniz ve hava ulaşımı Venezuela yönetimi tarafından durdurulurken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino silahlı kuvvetlerin, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağı uyarısında bulundu. Padrino ayrıca ordu yönetiminin koşulsuz bir biçimde devlet başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı olduğunu bildirdi. Öte yandan Maduro’dan henüz ABC adaları ile sınırların kapatılması hakkında herhangi bir açıklama gelmedi ancak Venezuela Deniz Kuvvetleri’nden Amiral Vladimir Quintero, bu adalarla olan ulaşımın kesildiği haberini doğruladı. Bu üç adanın en büyüğü olan, Venezuela’ya yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Curacao’nun olası bir insanı yardım harekatının kavşak noktası olacağı yönünde resmi olmayan bilgiler var.

Taraflar arasında insanı yardım tartışması

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile kendini başkan ilan eden muhalif lider Juan Guaido arasında insani yardımlarla ilgili de görüş ayrılığı yaşanıyor. Maduro, Batı’nın insani yardım adı altında ülkesini işgal etmeye hazırlandığına inanırken Guaido, büyük çoğunluğu ABD’den gelen ve Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde depolanan ilaç ve gıdaların ülkeye sokulmasına derhal izin verilmesini talep etti. Diğer yandan Brezilya hükümeti de Venezuela sınırında yardım malzemeleri için bir kamp kuracağını ve ABD ile bu konuda işbirliğine hazır olduğunu duyurdu.