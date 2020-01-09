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  4. Venezuela’da Juan Guaido Muhalefeti Sokağa Çağırıyor

Venezuela’da Juan Guaido Muhalefeti Sokağa Çağırıyor

09.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

Geçen Pazar günü olaylı meclis başkanlığı seçimlerine sahne olan Venezuela’da yaşanan siyasi krizler bitmek bilmiyor. Latin Amerika ülkesinde bugün itibariyle iki cumhurbaşkanı ve üç meclis başkanı bulunuyor

Venezuela’da Juan Guaido Muhalefeti Sokağa Çağırıyor

Geçen Pazar günü olaylı meclis başkanlığı seçimlerine sahne olan Venezuela’da yaşanan siyasi krizler bitmek bilmiyor. Latin Amerika ülkesinde bugün itibariyle iki cumhurbaşkanı ve üç meclis başkanı bulunuyor.

Muhalefetin elindeki tek yasal kurum olan Ulusal Meclis’in başkanlığını 2019 başından bu yana yürüten Juan Guaido’nun katılamadığı meclis başkanlığı oylamasını bir süredir Guaido’ya açıktan cephe alan muhalif Luis Parra kazandı.

Guaido, Pazar günü parlamentoya girişlerinin engellendiğini ayrıca oylamanın anayasaya aykırı bir biçimde, meclis yönetimi mecliste olmadan ve yeterli salt çoğunluk sağlanmadan yapıldığını iddia ederken, yaşananları meclis darbesi olarak adlandırıyor. İktidardaki Nicolas Maduro ise muhalefetin gerekli oyu alamayacağını anlayınca meclise girmek istemediğini iddia ediyor.

Pazar günü ne oldu?

Geçtiğimiz Pazar günü Juan Guaido ve bir grup milletvekili meclis başkanlığı oylamasına katılmak için parlamentoya gittiklerinde askerlerin güvenlik koridoruyla karşılaşmış ve askerlerin Guaido’nun birlikte hareket ettiği gruptan bir milletvekilini meclise almak istememesiyle başlayan gerginlik arbedeye dönüşmüştü. Yaşanan hengame sırasında da mecliste hazır bulunan milletvekilleriyle başkanlık oylaması yapılmış, Guaido ve beraberindeki vekiller oylamaya katılamamıştı.

Oylamada muhalif olmasına rağmen bir süredir Juan Guaido’ya açıktan cephe alan Luis Parra, iktidardaki Nicolas Maduro’nun Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin ve bazı muhaliflerin de desteğiyle meclis başkanı seçildi.

Juan Guaido ve muhalif milletvekilleri bu durum üzerine El Nacional gazetesi binasında paralel bir seçim yapmış ve Juan Guaido’nun 100 muhalif milletvekilinin oyuyla yeniden meclis başkanı seçildiğini ilan etmişti.

Ulusal Meclis’te durum

2015’teki milletvekili seçimlerinde muhalefet, 167 milletvekilinden oluşan Ulusal Meclis’te 112 sandalye kazanarak uzun bir aradan sonra çoğunluğu almayı başarmıştı.

Ancak muhalefet bir süredir bölünmüş durumda. Muhalefet içerisinde küçük bir grup Maduro Hükümeti ile diyalog sürecinde, ayrıca bu gruba dahil olmayan ama Juan Guaido’ya karşı olan muhalif milletvekillerinin de olduğu biliniyor. Guaido’nun liderliğine muhalif milletvekili sayısının toplamda 30 civarı olduğu söyleniyor ve sayı tartışması tam da bu noktada başlıyor.

Luis Parra kimdir?

Luis Alberto Parra Rivero, 41 yaşında ve 2015 yılında önce muhalif Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. Partisinin yönetim kurulunda da görev alan Luis Parra, vekil seçildikten sonra Ulusal Meclis’te de Çevre, Doğal Kaynaklar ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanlığı yaptı.

2019 başında Juan Guaido’nun meclis başkanlığını destekledi. Geçtiğimiz Aralık ayı başında, adının iktidar partisi üyeleriyle yolsuzluğa karışması üzerine partisinden ihraç edildi.

Aralık ayından bu yana Guaido’ya açıktan muhalefet eden ve onun liderliğini ve politikalarını sorgulayan Parra, Guaido liderliğindeki muhalefetin krizin yarattığı sorunlara somut bir çözüm bulmaktan uzak olduğunu ve ülkeyi kutuplaştırdığını iddia ediyor.

Bazı muhalifler de Luis Parra’yı Maduro’nun kuklası olmakla itham ediyor.

Neler olur?

Halen muhalefetin fiili lideri olan Juan Guaido taraftarlarına Perşembe ve Cuma günü sokak eylemleri, Cumartesi günü geniş katılımlı bir miting ve gelecek Salı da Ulusal Meclis’e yürüme çağrısı yaptı.

Venezuela’da milletvekili seçimlerinin yapılacağı bu yılın nasıl geçeceği, muhalif halkın Guaido’nun çağrısına nasıl yanıt vereceği ile daha görünür olacağa benziyor.

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