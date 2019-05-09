HABER

Venezuela'da kalkışma girişiminde bulunanlar büyükelçiliklere kaçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:19 | Son Güncelleme

İtalya büyükelçisinin evine dün sığınan Marianela Magallanes gibi Kurucu Meclis'in yargı yolunu açtığı 7 AN milletvekilinden Richard Blanco da yargıdan kaçmak için aynı yönteme başvurdu ve Arjantin büyükelçisinin evine sığındı

Venezuela’da başarısız darbe girişiminde rol aldığı için yargının hedefinde olan milletvekillerinden Richard Jose Blanco Delgado, Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçtı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma girişimine katılanlar, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya başladı.

TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Marianela Magallanes’in dün Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığınmasının ardından, bugün de diğer milletvekili Richard Blanco Arjantin büyükelçisinin evine sığındı. Yerel basına açıklama yapan Blanco, korkmadığını ve ailesi ile istişare ettikten sonra böyle bir karar aldığını söyledi.

Blanco, Marianela Magallanes ve 30 Nisan’daki darbe girişimine ev hapsini ihlal ederek katılan ve önce Şili Büyükelçiliğine daha sonra İspanya büyükelçisinin evine kaçan Leopoldo Lopez’in ardından büyükelçiliklere kaçan 3’üncü siyasetçi oldu.

TSJ, Venezuela’da 30 Nisan’da yaşanan darbe girişiminin arından Başsavcı Tarek William Saab’ın başvurusu ile 7 AN milletvekili hakkında "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" ithamları ile hukuki süreç başlatmıştı.

TSJ, ANC tarafından bu 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılama izni verilmesinin ardından 3 milletvekilini daha hukuki süreç listesine eklemişti.

- Dokunulmazlığı kaldırılmayanlar da hedefte

Venezuela’da dün bu 10 milletvekili arasında olmamasına rağmen AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da gözaltına alınmıştı. Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca, inmeyi reddedince içinde bulunduğu aracıyla SEBIN merkezine götürülmüştü.

- Venezuela aylardır durulmuyor

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir!
Fasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisiFasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisi
Binali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benimBinali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki askeri kalkışma girişimi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Yeni belediye başkanı seçildi!

Yeni belediye başkanı seçildi!

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.