Venezuela'da Kamu Şirketlerine Kısmi Özelleştirme

Venezuela’da bir önceki cumhurbaşkanı Hugo Chavez döneminde 21. yüzyıl sosyalizmini kurma iddiasıyla kamulaştırılan ve bugün devletin elinde olan petrol, gaz ve telekomünikasyon şirketleri de dahil birçok kamu şirketi kısmi olarak özelleştiriliyor.

Chavez'in halefi Nicolas Maduro televizyondan canlı yayınlanan bir programda, ülke ekonomisinin büyüyebilmesi için sıcak sermayeye ihtiyaç olduğunu, bu yüzden de 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, belirlenen kamu şirketlerinin yüzde 5 ila 10 hissesinin Venezuela borsasında satışa sunulacağını açıkladı.

Yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin, satışa sunulan hisseleri satın alarak kamu ya da kamu özel ortaklığındaki şirketlere ortak olabileceğini açıklayan Maduro “Devlete ait telekomünikasyon şirketi CanTV, GSM operatörü Movilnet, petrokimya şirketleri, kamu ve özel sektör ortaklı petrol ve gaz şirketleri, Guayana’daki maden, ormancılık, alüminyum ve hizmet sektörlerindeki şirketlerin hisselerine yatırım yapabilirsiniz” dedi.

Bugün birçoğu işlevsiz olmakla eleştirilen kamu şirketlerini özelleştirme kararını, ekonominin büyümesi ve Venezuelalılar'ın iyiliği için aldıklarını iddia eden Maduro, bu sayede halkın refah seviyesini, istihdamı, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri iyileştirebilmek için gerekli sermayeye, teknolojiye ve yeni pazarlara ulaşılabileceğini kaydetti.

Ekonomistler, Venezuela’da geçmiş yıllarda kamulaştırılan bin 200’ün üzerinde şirketin finansal durumlarının yaklaşık on yıldır kamuoyuna açıklanmaması, ayrıca mevcut yönetimde işlevsizleşen bu kurumların yüzde 90 hissesinin satıştan sonra da yine aynı yönetimde kalacak olması gibi bazı başlıkların satış sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Venezuela’da geçen yıldan bu yana kapalı kapılar ardında özelleştirmelerin yapılmaya başlandığını bildiren sivil toplum örgütleri de bulunuyor. Örneğin Venezuela’daki rüşvet vakalarını araştıran Transparencia Venezuela adlı organizasyon, geçtiğimiz Aralık ayında hükümetin, devlete ait tarım, gıda, turizm ve imalat sektörleriyle bağlantılı en az 33 vakanın kamu şirketlerinin yönetiminin özel şirketlere devredildiğini gösterdiğini iddia etmişti.

Maduro, Ukrayna’nın işgalinin ardından dünya enerji piyasalarında oluşan petrol ve gaz açığının bir kısmını ülkesinin karşılayabileceğini söylemiş ve “Amerika dahil dünyanın hangi ülkesi olursa olsun Venezuela’dan petrol ve gaz üretimi yapmak isteyen yatırımcılar için kapılarımız ardına kadar açık” demişti.

