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Venezuela’da Kripto Paralarla Uçak Bileti

19.10.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin en önemli havaalanı olan Maiquetia Havaalanı’nda yolcuların uçak biletlerinin ve havaalanındaki diğer mal ve hizmetlerin ödemelerini Bitcoin, Dash ve Petro gibi kripto paralarla yapabilecekleri açıklandı

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ülkenin en önemli uluslararası havaalanı olan Maiquetia Havaalanı’nın Direktörü Freddy Borges, seyahat etmek isteyenlerin yakın zaman içinde uçak biletlerinin ve havaalanındaki diğer mal ve hizmetlerin ödemelerini Bitcoin, Dash ve Petro gibi kripto paralarla yapabileceklerini açıkladı.

2018 başından bu yana Petro adlı kendi dijital parası da olan Venezuela’da devlete ait havayolu firması Conviasa 2019 Ağustos ayından bu yana Petro karşılığında; 2 ay öncesinde de ulusal ve uluslararası uçuşlar yapan Turpial Havayolları da Bitcoin’le bilet satışına başlamıştı.

Maiquetia Uluslararası Havaalanı’nda kripto para ile ödemelerin, kripto varlıkları ve işlemleri denetleyen devlet kurumu Sunacrip tarafından kurulacak ödeme butonları sayesinde yapılabileceği bildirildi.

Venezuela, Latin Amerika’da ilk sırada

VOA Türkçe’ye konuşan Venezuelalı kripto para uzmanı, ekonomist Aaron Olmos, Latin Amerika’da kripto para kullanımında ilk sırada yer alan Venezuela’nın dünyada da en fazla kripto para kullanılan ülkeler arasında olduğuna dikkat çekiyor.

Venezuela’da kripto para kullanımının başta ticari işlemlerde olmak üzere 2013’te yaygınlaşmaya başladığını belirten Olmos, Chainalysis adlı blockchain analitik firması raporlarında Venezuela’nın dünya kripto para işlem hacmi sıralamasında 2020’de 246 milyon doları aşan işlem hacmiyle ilk üçte, 2021’in ilk 10 ayı itibarıyla da ilk yedi ülke arasında yer aldığını söylüyor.

Olmos, Venezuela’da hiperenflasyon ve sürekli kur artışından dolayı kimsenin elinde yerel para bolivar tutmak istemediğini, kısa süre öncesine kadar dövize erişimde uygulanan yasal kısıtlamaların da etkisiyle birçok kişinin kripto para kullanmaya başladığını ve böylece ülkede kripto para ile ticaretin de yaygınlaştığını belirtti.

Olmos, Venezuela’da kripto para işlem hacminin ve sayısının yüksek olmasının nedenleri arasında ayrıca ucuz elektrik ücretleri sebebiyle son yıllarda artan kripto para madenciliğinin ve uluslararası yaptırımlardan dolayı hükümetin bazı ödemelerini kripto para ile yapmasının da etkili olduğunu söylüyor.

2019 Ocak ayından bu yana Venezuela’da kripto para kullanımını ve madenciliğini kolaylaştıran yasal düzenlemelerin yapılmaya başlandığını kaydeden ekonomist,Chain Analisis verilerine göre 2020 Temmuz-2021 Haziran tarihleri arasında aracı platformlardan yapılan işlem sayısı artışında Venezuela’nın ilk sırada yer aldığına dikkat çekiyor.

Local Bitcoin platformundaki işlemlerde geçen yıla nazaran bu yıl bir düşüş yaşandığına dikkat çeken kripto para uzmanı, bu durumda dövize erişimde uygulanan yasal kısıtlamaların kaldırılmasının ve Binance gibi diğer platformlara olan yönelimin artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizin de etkisiyle, 28 milyon nüfusu olmasına rağmen son yıllarda kripto parayla yapılan işlem hacminde ilk 10 ülke arasında yer alan Venezuela’nın kripto para ve ekonominin dijitalleştirilmesi sürecindeki özgün deneyimlerden birine sahip olduğunu kaydediyor.

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