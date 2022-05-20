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Venezuela’da Kriz Hak İhlallerini Arttırıyor

20.05.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yargısız infaz, keyfi gözaltılar ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları gibi temel insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Venezuela’da krizin derinleştirdiği sosyoekonomik ve siyasi koşullar halkın beslenme, sağlık ve eğitime erişimini zorlaştırıyor

Venezuela’da Kriz Hak İhlallerini Arttırıyor

Son yıllarda yargısız infaz, keyfi gözaltılar ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları gibi temel insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Venezuela’da krizin derinleştirdiği sosyoekonomik ve siyasi koşullar halkın beslenme, sağlık ve eğitime erişimini zorlaştırıyor.

Venezuela'da insan hakları örgütü Provea’nın hazırladığı yıllık raporda gözaltında işkence vakalarının yüzde 148 artarak son 33 yılın en yüksek ikinci rakamına ulaştığı belirtiliyor. Geçen yıl 241 işkence mağdurunun yüzde 60,9’unun tecavüze varan cinsel tacizlere maruz kaldığı kaydedilen raporda, kayıt altına alınan işkence vakalarının yüzde 64,3’ünün CICPC adlı kriminal polis örgütü şubelerinde yapıldığı bildiriliyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Provea araştırma koordinatörü Lissette Gonzalez’in dikkat çektiği diğer bir başlıksa yargısız infazlar. Gonzalez, Venezuela’da geçen yıl polis ve askerlerin bin 414 kişinin ölümüne sebep verdiğini, bu ölümlerin çoğunun hukuk dışı olduğunu kaydetti. Gonzalez “Yargısız infazların bu yıl geçmiş yıllara göre daha düşük olmasının nedeni, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların konuyu takibe alması” diyor.

“Gıdaya, eğitime ve sağlığa erişim zorlaşıyor”

Gonzalez son yılların en ağır ekonomik, sosyal, siyasi ve insani krizlerinden birinin yaşandığı Güney Amerika ülkesinde alım gücünün düşmesine bağlı olarak gıdaya, eğitime ve sağlığa erişimin de zorlaştığını ve hak ihlallerinin esasen sosyoekonomik durumla ilişkili olduğunu söylüyor.

Özel sektörde çalışanların yüzde 58’inin kamudakilerin de yüzde 75’inin ayda 75 doların altında bir gelire sahip olduğu belirtilen raporda, birçok ailenin sosyoekonomik zorluklardan dolayı yurt dışına göçmek zorunda kalan akrabalarının yaptığı para yardımlarıyla geçinmeye çalıştığı; geçen yıl hane başı gıda harcamalarının yüzde 13,3 düştüğü vurgulanıyor.

Raporda Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Venezuela’daki açlık oranını yüzde 38,4 olarak açıkladığına değiniliyor ve 6 aydan küçük bebeklerde beslenme yetersizliği oranının yüzde 20’ye ulaştığı kaydediliyor.

Venezuela’da kamuya ait sağlık merkezlerindeki hizmet kapasitesinin son altı yılda yüzde 80 azaldığına dikkat çekilen raporda, sağlığa erişimde hak ihlallerinin 2021’de yüzde 340 artarak 71 bin 186’ya ulaştığı belirtiliyor.

Rapora göre 2018’den bu yana 15 yaş altı 682 bin çocuk, son iki yılda da 15 ile 24 yaş arasındaki 1,7 milyon öğrenci okulunu terk etmek zorunda kaldı.

Gonzalez, Venezuela’da başta yoksullar olmak üzere birçok kişinin doğuştan hakkı olarak görülen ve yaşamını idame ettirebilmesi için gereken ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına erişimde sorunlar yaşadığını söylüyor.

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Venezuela
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