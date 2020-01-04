Venezuela’da Kriz Sanayi Sektörünü de Vurdu

Venezuela’da yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri de yerli sanayi sektörü. Venezuela Sanayi Konfederasyonu verilerine göre sektör %19 kapasiteyle çalışıyor, birçok fabrika ya kapandı, ya da kapanmanın eşiğinde. VOA Türkçe Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir krizin sanayi sektörü üzerindeki etkilerini araştırdı. 2000’li yılların başında Venezuela’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren 13 bin şirket varken bu sayı bugün 2600’e düşmüş. Yani yaklaşık 10 bin şirket ya kapanmış ya da iflas etmiş. Venezuela Sanayi Konfederasyonu Başkanı Adan Celis’e göre üreticilerin yaşadığı temel sorun, üretilen ürünlerin satılamaması. Asgari ücretin son iki yıldır 10 doların altına düştüğü ülkede halkın alım gücü olmaması, sanayi üretimini de çökme aşamasına getirmiş: “Venezuela’da endüstri sektörü %19 kapasiteyle çalışıyor ve ülkenin GSYIH’sı son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu büyüklükteki daralmalar normalde sadece savaş koşullarında yaşanır ama Venezuela örneği, bize böyle düşüşlerin hükümetlerin yanlış ekonomi politikaları yüzünden ülke barış içindeyken de mümkün olabileceğini gösteriyor.”

Sanayi üretimini düşüren başlıca nedenler arasında ‘alım gücünün düşmesi, finans sorunu, üretim maliyetlerinin artması ve elektrik, internet gibi temel hizmetlerde yaşanan kesintiler’ önemli bir yer tutuyor. Adan Celis, “Krizden genel olarak bütün sanayi sektörü etkilense de bazı sektörler adeta felç geçiriyor. Örneğin otomotiv sektörü krizden önce yılda 130 bin araç üretirken bu yıl sadece 300 araç üretebildi. Tekstil ve metal sektörünün durumu da oldukça kötü,” diyor. Hükümetin 2017 yılında sınırları açarak yaklaşık 7 bin ithal ürününü bütün vergilerden muaf tutması, yerli malının ithal ürünlerle rekabet olanağını ortadan kaldırmış. Fabrika sahibi Giuseppe Cordivani, “Biz yerli ayakkabı üreticileri, her türlü vergiden muaf tutularak, Çin ve Panama gibi ülkelerden ithal edilen ya da kaçak getirilen ayakkabıların fiyatlarıyla rekabet edemiyoruz. Ayrıca hammadde bulmakta da sıkıntı çekiyoruz, örneğin Venezuela’da ayakkabı topuğu yapan tüm fabrikalar kapandı, yapıştırıcı bulmak da oldukça zor.