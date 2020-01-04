Venezuela’da Kriz Sanayi Sektörünü de Vurdu

Venezuela’da yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri de yerli sanayi sektörü. Venezuela Sanayi Konfederasyonu verilerine göre sektör %19 kapasiteyle çalışıyor, birçok fabrika ya kapandı, ya da kapanmanın eşiğinde.
VOA Türkçe Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir krizin sanayi sektörü üzerindeki etkilerini araştırdı.
2000’li yılların başında Venezuela’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren 13 bin şirket varken bu sayı bugün 2600’e düşmüş. Yani yaklaşık 10 bin şirket ya kapanmış ya da iflas etmiş.
Venezuela Sanayi Konfederasyonu Başkanı Adan Celis’e göre üreticilerin yaşadığı temel sorun, üretilen ürünlerin satılamaması. Asgari ücretin son iki yıldır 10 doların altına düştüğü ülkede halkın alım gücü olmaması, sanayi üretimini de çökme aşamasına getirmiş: “Venezuela’da endüstri sektörü %19 kapasiteyle çalışıyor ve ülkenin GSYIH’sı son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu büyüklükteki daralmalar normalde sadece savaş koşullarında yaşanır ama Venezuela örneği, bize böyle düşüşlerin hükümetlerin yanlış ekonomi politikaları yüzünden ülke barış içindeyken de mümkün olabileceğini gösteriyor.”
Sanayi üretimini düşüren başlıca nedenler arasında ‘alım gücünün düşmesi, finans sorunu, üretim maliyetlerinin artması ve elektrik, internet gibi temel hizmetlerde yaşanan kesintiler’ önemli bir yer tutuyor. Adan Celis, “Krizden genel olarak bütün sanayi sektörü etkilense de bazı sektörler adeta felç geçiriyor. Örneğin otomotiv sektörü krizden önce yılda 130 bin araç üretirken bu yıl sadece 300 araç üretebildi. Tekstil ve metal sektörünün durumu da oldukça kötü,” diyor.
Hükümetin 2017 yılında sınırları açarak yaklaşık 7 bin ithal ürününü bütün vergilerden muaf tutması, yerli malının ithal ürünlerle rekabet olanağını ortadan kaldırmış. Fabrika sahibi Giuseppe Cordivani, “Biz yerli ayakkabı üreticileri, her türlü vergiden muaf tutularak, Çin ve Panama gibi ülkelerden
ithal edilen ya da kaçak getirilen ayakkabıların fiyatlarıyla rekabet edemiyoruz. Ayrıca hammadde bulmakta da sıkıntı çekiyoruz, örneğin Venezuela’da ayakkabı topuğu yapan tüm fabrikalar kapandı, yapıştırıcı bulmak da oldukça zor.
5 yıl önce 120 işçisi olan ve yılda 60 bin ayakkabı üreten fabrikamızda şu an 15 işçimiz var ve bu yıl sadece 6 bin ayakkabı üretebildik,” diyor.
Giuseppe Cordivani mevcut durumun kendileri için sürdürülemez olduğunu ve eğer hükümet acil önlem almazsa 2020’de birçok fabrikanın daha iflas edeceğini söylüyor: “Bugün Venezuela’da halkın çoğunluğunun bir çift ayakkabı alacak parası yok. Satışlarımız düşerken üretim maliyetleri artıyor. Bugün 15 olan işçi sayımızı 2020’de 6 işçiye düşürme kararı aldık, öngörümüz gelecek yıl sadece 2500-3000 ayakkabı üretmek.”
Sanayi sektörünün yaşadığı krizden etkilenen bir diğer kesim de işçiler. Konfederasyon verilerine göre şirketlerin %76’sı geçen yıla göre daha az işçi çalıştırıyor. Alessandra Hernandez, “Ben 8 yıldır bu fabrikada çalışıyorum ve burada ödemeler maaş artı prim usulüyle yapılıyor. Biz haftada 1500-2000 ayakkabı üretirken bu yıl ürettiğimiz ayakkabı sayısı haftada 120, üretim düşünce primlerimiz de düştü. Ayda sadece 16 dolar kazanıyorum ancak bu para bir ayakkabı almaya bile yetmiyor. Buradaki birçok işçi iki ya da üç işte çalışıyor. Ben de buradan çıktıktan sonra akşamları ve hafta sonları bir tekel bayisinde çalışıyorum ama yine de temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Yaşadığımız hayat gerçekten çok zor,” diyor.
Bugün Venezuela’da 5 kişilik bir ailenin mutfak masrafı yaklaşık 180 dolarken, asgari ücret 9 dolar. Halkın alım gücünün düşmesine bağlı olarak talebin azalması, yerli sanayide kapasite kullanım oranının düşmesine ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olurken bu durum çalışma hayatına ‘istihdamda daralma ve işsizlikte artış’ olarak yansıyor.
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