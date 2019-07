Venezuela'da Krizin Bedelini En Çok Ödeyenler: Yalnız Anneler

Teneke bir gecekonduda yaşayan Carolina’nın evinin olduğu yer toprak kayması riski taşıdığı için yerleşim alanında yol, su, elektrik ve telefon yok. Barakayı satın almadan önce kazandığı paranın kiraya gittiğini, en azından çocukların yemeğini garantilemek adına bu evi satın aldığını anlatan Carolina, bugün kira ödememesine rağmen yine de geçinmelerinin mümkün olmadığını ifade ediyor: “Birisi 6 diğeri 9 yaşında iki çocuk annesiyim. Şu anda işsizim ama günübirlik para kazanabileceğim hemen her işi yapıyorum. Bazı sosyal projelerde çalıştığım için oradan bir gelirim var, ayrıca hükümetin yatırdığı ikramiyelerden ve hükümetin dağıttığı ucuz gıda olanağından faydalanıyorum. Ancak biz genelde günde üç öğün yemek yiyemiyoruz. Neyse ki çocuklarım öğle yemeğini, ücretsiz bir aşevinde yiyor. Bazen çocuklarım yiyebilsin diye ben yemiyorum. Çünkü hepimize yeterli yiyeceğimiz olmadığı günlerimiz oluyor ama en azından başımızı sokacak bir yerimiz var.”

Venezuela gecekondularında yaşayan dar gelirli hane reisi, yalnız anneler, en temel ihtiyaçlarını bile karşılamak için deyim yerindeyse her gün şapkadan yeni bir tavşan çıkarmak zorunda. Yaşamak ve yaşatmak için çalışmanın yanı sıra, ek iş yapmak, ucuz gıda bulmak, evin ve çocukların sorunlarıyla uğraşmak ve her şeyden önemlisi, üç öğün olmasa bile çocuklarını beslemek zorunda olan yalnız anneler için, temel ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkansız.

Eve (kaçak) elektrik çekmek için Carolina'nın 1600 metre elektrik kablosu için para biriktirebilmesi aylarını almış. Evdeki su tankını doldurabilmesi için 800 metre su taşıması gerekiyor: “Banyomuz yoktu onu yaptım ve kısa süre önce de zemini betonla kaplayabildim, zorlandım ama büyük oğlum hastalanmıştı . Yalnız bir anne olarak iki çocuğun sorumluluğunu almak ve gündelik zorunlu ihtiyaçlarımızı giderebilmek için verdiğim mücadele adeta her gün yeniden başlayan bir savaş. Örneğin çocuklarımın her gün çantasına atıştıracak bir şeyler koyup, okula ulaşmasını sağlamak için bile bazen imkansızı başarmak zorunda kalıyorum. Bu durum (sağlıktan giyime kadar) her ihtiyacımız için böyle.”

Yolanda Saldarriaga feminist bir aktivist. 9 yaşındaki kızını bir yıl Venezuela’da bırakıp Kolombiya’ya çalışmaya gitmiş ve şu anda yaşadığı inşaat halindeki gecekonduyu alabilmiş. Yolanda ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, kendisi gibi hane reisi 3 anneyle kolektif bir yaşam kurduklarını ve çocuklarını aynı okula yazdırarak gündelik sorumluluklarını paylaştıklarını, ayrıca para kazanmak için yaptıkları ortak projelerini anlatıyor: “Latin Amerika’da babaların doğan çocuklarının sorumluluklarını üstlenmemesi çok yaygın görünen bir durum ve biz gecekondularda yaşayan dar gelirli 3 yalnız anne, birbirimize destek olma kararı aldık. İlk olarak çocuklarımızı okuldan almak, ödevlerine yardımcı olmak, yemeklerini hazırlamak, temizlikleriyle ilgilenmek gibi gündelik sorumlulukları paylaşmaya başladık. Ekonomik krizin derinleşmesi ve alım gücümüzün düşmesiyle birlikte özellikle çocuklarımızın yiyeceğini garanti edebilme adına birbirimize zaman yarattık, aramızda hükümetin dağıttığı ucuz gıda ürünlerini paylaştık.”