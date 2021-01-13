Venezuela'da Kur Artışı Durdurulamıyor

Venezuela'da yaşanan ekonomik krizin başlıca nedenlerinlerinden biri de önlenemeyen kur artışı. Geçen yıl 18 katına çıkarak yılı 992 bin 966 seviyesinde kapatan ABD Doları, 2021’de de artmaya devam ediyor.

Geçen hafta 1,5 milyon seviyesini aşan dolar bugün 1.513.773 bolivardan işlem görüyor.

Geçen yıl toplamda yüzde 94,3 değer kaybeden ulusal para bolivar yılın ilk iki haftasına yüzde 32,1 değer kaybıyla başladı.

Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da bolivardaki değer kaybının en net göstergelerinden biri de Venezuela’da 1 ABD doları satın almak için en az 32 kağıt paraya ihtiyacınız olması; çünkü dolaşımdaki en yüksek banknot 50 bin bolivar.

Kağıt para şehiriçi ulaşım dışında neredeyse hiç bir yerde kullanılmıyor ve nakit ticaretin neredeyse tamamı dolarla yapılıyor.

EcoAnalitica adlı ekonomik danışmanlık şirketi Venezuela’da dolaşımda 2 milyar dolar civarında nakit para olduğunu ve ticaretin yüzde 60’ının dolarla yapıldığını belirtiyor.

Fiyatlar dolarla