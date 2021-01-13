Venezuela'da Kur Artışı Durdurulamıyor

Venezuela'da yaşanan ekonomik krizin başlıca nedenlerinlerinden biri de önlenemeyen kur artışı. Geçen yıl 18 katına çıkarak yılı 992 bin 966 seviyesinde kapatan ABD Doları, 2021’de de artmaya devam ediyor.
Geçen hafta 1,5 milyon seviyesini aşan dolar bugün 1.513.773 bolivardan işlem görüyor.
Geçen yıl toplamda yüzde 94,3 değer kaybeden ulusal para bolivar yılın ilk iki haftasına yüzde 32,1 değer kaybıyla başladı.
Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da bolivardaki değer kaybının en net göstergelerinden biri de Venezuela’da 1 ABD doları satın almak için en az 32 kağıt paraya ihtiyacınız olması; çünkü dolaşımdaki en yüksek banknot 50 bin bolivar.
Kağıt para şehiriçi ulaşım dışında neredeyse hiç bir yerde kullanılmıyor ve nakit ticaretin neredeyse tamamı dolarla yapılıyor.
EcoAnalitica adlı ekonomik danışmanlık şirketi Venezuela’da dolaşımda 2 milyar dolar civarında nakit para olduğunu ve ticaretin yüzde 60’ının dolarla yapıldığını belirtiyor.
Fiyatlar dolarla
Venezuela’da raflardaki ürünlerin hemen hepsinin ithal ürün yani dövizle satın alınmış olması fiyatların doğrudan dövize endeklenmesine neden oluyor.
Sokak satıcılarından toptancılara kadar hemen her yerde etiketlerde fiyatların dolar karşılığı yazıyor. Ödemeler ya dijital yöntemlerle ya da nakit dolarla yapılıyor.
EcoAnalitica Venezuela ekonomisinde yaşanan durumu ‘ekonominin kendiliğinden dolarizasyonu’ olarak tanımlıyor.
Asgari ücret aylık 2 doların altında
Dolardaki artıştan en olumsuz etkilenen kesim maaşını bolivarla alan ve sayıları 10 milyonu bulan emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve devlet memurları.
Ülkede asgari ücret aylık 2 doların altına tekabül ediyor. Bu kesimler dolarla kazanabilecekleri ek işlerle, devletin ayda bir yaptığı gıda yardımıyla ve krizden dolayı yurtdışına göçen akrabalarının yardımlarıyla geçinmeye çalışıyor.
İşçiler için Belge ve Analiz Merkezi (CENDA) adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre 5 kişilik bir ailenin asgari mutfak masrafı en az 188 dolar.
Özel sektörde aylık 200 dolara kadar iş bulunabilse de çalışanların bu maaşlarla geçinebilmeleri oldukça zor.
Son beş yılda en fazla göç veren ülkeler sıralamasında 5,4 göçmen sayısı ile Suriye’nin ardından ikinci sırada yer alan Venezuela’de göç olgusunun bu yıl da artarak devam edeceği belirtiliyor.