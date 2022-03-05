Venezuela’da Maaşlar 17 Katına Çıktı

CARACAS- Yemek yardımıyla birlikte ayda yaklaşık 2,3 dolarla dünyanın en düşük asgari ücretinin verildiği Venezuela’da maaş zamlarının sonucunda asgari ücretli bir çalışanın eline ayda yaklaşık 39,1 dolar geçecek. Ülkede maaşlar 7 bolivardan 126 bolivara, ayda 3 bolivar olan yemek yardımıysa 45 bolivara çıkarıldı. Araştırmalara göre, özel sektörde çalışanlarsa ayda 100 ila 150 dolar arasında maaş alıyor.

İşçiler için Belge ve Analiz Merkezi (Cenda) verilerine göreyse, beş kişilik bir ailenin zorunlu mutfak masrafı ayda 291 dolara karşılık geliyor. Bugün ülkede çoğu kamu kuruluşlarında çalışan 2 milyonun üzerinde asgari ücretli ve 4 milyondan fazla emekli bulunuyor.

Venezuela Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık yüzde 472,5’lik enflasyon kaydedilen ülkede, 2013 yılında iktidara gelen Nicolas Maduro döneminde maaşlara ilk defa enflasyon oranının üzerinde bir zam yapıldı.

Venezuela’da asgari ücret dolar bazında 10 yıl öncesine göre yüzde 84 değer kaybetti ve emek örgütleri, krizinin faturasını en fazla ödeyen kesimlerin başında asgari ücretliler ve emekliler geldiğini belirtiyor.

Kamu Emekçileri Federasyonu (FedeUnep) Başkanı Antonio Suarez, “Asgari ücretin diğer ülkelerde bir insanın yiyecek, barınma, ulaşım, giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için alınacak en düşük maaş ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin birlikte aldığı bir kararken, Venezuela’da maaşları tek taraflı olarak devlet başkanı belirliyor” dedi.

VOA Türkçe’ye konuşan Suarez, “Bugün Venezuela’da beş kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en az 400 dolar gerekirken, hükümetin tek taraflı olarak yaptığı zam kabul edilemez. Bugün çalışanların ve emeklilerin sağlık sigortası bile bulunmuyor. İşçi, memur ve emeklilerin sosyal hakları ellerinden alındı ve çalışanların insanca bir yaşam sürmesi için tek yol toplu sözleşmeden geçiyor” diye konuştu.

Federasyon Başkanı, “Venezuela’da zam öncesinde kamu çalışanlarının maaşı kağıt üzerinde 10 bolivar olsa da hükümetin yatırdığı ikramiyelerle birlikte asgari ücretle çalışan bir kişinin cebine ayda 65 ila 100 bolivar giriyordu. Bu yüzden maaş artışı öyle gösterildiği kadar yüksek değil ve artık ikramiyelerin verilmeyeceği söyleniyor” dedi.

Maduro’nun yaptığı açıklamaya göre, maaşlar Venezuela’nın resmi dijital parası Petro’nun yarısına endekslendi. Petro’nun değeri ilk başlarda petrol fiyatlarına endekslense de son dönemde hükümet tarafından belirleniyor.

