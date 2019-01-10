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Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:29 | Son Güncelleme

Ülkede 20 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le yeniden kazanan Nicolas Maduro için başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin töreni düzenlendi - Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği törene, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel de katıldı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yapılan törenle yemin etti.

Ülkede 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro için başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin töreni düzenlendi.

Mahkeme Başkanı Maikel Moreno'nun karşıladığı Maduro, törene eşi Cilia Flores'le geldi.

Maduro'nun mazbatası, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Başsavcı Tarek William Saab, Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno, Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena tarafından imzalandı.

Nicolas Maduro daha sonra Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Moreno'nun karşısında yemin ederek mazbatayı teslim aldı ve 2025 yılına kadar sürecek görevine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye'yi temsil ettiği törene, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel ve 90'ın üzerinde ülkeden çeşitli seviyelerde temsilciler katıldı.

Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayacaklarını açıklayan 14 üyeli Lima Grubu'nun, karara imza atmayan tek üyesi Meksika ise törende Caracas'taki ticari ataşesi tarafından temsil edildi. Katılımcıların buna rağmen Meksikalı temsilciye, anons edildiğinde yoğun bir alkışla destek vermesi dikkat çekti.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Maduro, geçerli 8 milyondan fazla oyun yaklaşık 6 milyonunu alarak ilk turda kazanmıştı. Diğer adaylar Henry Falcon 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci 925 bin, Reinaldo Quijada ise 34 bin 614 oy almıştı.

Nicolas Maduro yönetiminde ciddi bir ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmaya çalışan Venezuela, bölgede de çok büyük bir siyasi izolasyon ve mali yaptırımlara hedef oluyor.

Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

- Ülkede 20 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le yeniden kazanan Nicolas Maduro için başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin töreni düzenlendi - Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği törene, Bolivya Dev

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yemin etti
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Maduro'nun yemin töreni Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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