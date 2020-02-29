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Venezuela’da Maduro Hükümeti Terörle Mücadele Birimi Kuruyor

29.02.2020 20:04 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik teşkilatı içinde yeni bir terörle mücadele biriminin oluşturulduğunu açıkladı. Özel birim Colombia’dan ve ABD’den Venezuela’da kargaşa ve kaos ortamı yaratmak için gönderildiği iddia edilen terörist grupları etkisiz hale getirmekle yükümlü olacak

Venezuela’da Maduro Hükümeti Terörle Mücadele Birimi Kuruyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik teşkilatı içinde yeni bir terörle mücadele biriminin oluşturulduğunu açıkladı. Maduro, özel birimin Colombia’dan ve ABD’den Venezuela’da kargaşa ve kaos ortamı yaratmak için gönderildiğini iddia ettiği terörist grupları etkisiz hale getirmekle yükümlü olacağını söyledi.

Maduro, Bolivarcı hükümeti istikrarsızlaştırma planının son şeklinin, Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido’nun Şubat başında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde verildiğini ve operasyonun ABD hükümetinin finanse ettiği dolarları kullanarak, Colombia üzerinden gerçekleştirileceğinin istihbaratına sahip olduklarını kaydetti.

Maduro, muhalif sağın Venezuela’yı içerden çökertmek için özellikle büyük şehirlerdeki bazı organize suç örgütleriyle ve terörist gruplarla ilişkiye geçtiğini ve bu bağlantıyı kurmalarındaki nihai amacın, geçmişte olduğu gibi oluşturulan kaos ortamından beslenerek, şiddet içeren kitlesel sokak eylemleri için zemin oluşturmak olduğunu iddia etti.

Radyo ve televizyondan canlı yayınlanan açıklamada, bu gelişmeler üzerine ilgili güvenlik kurumlarının ilk aşaması 2 yıl sürmesi planlanan Ulusal Terörle Mücadele Planı oluşturduğunu ifade eden Maduro, birimin başına Tümgeneral Hernan Barrios’un atandığını duyurdu.

Oluşturulan özel polis gücünün misyonu, ülkedeki barış ve asayişi bozarak topluma nifak tohumları ekmek ve kitlesel protestolara zemin hazırlamak olan kişi ve grupları tespit etmek olarak açıklandı. Hükümet kısa zaman içinde özellikle Colombia sınırında askeri tatbikat yapılacağını ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Muhalif lider Juan Guaido ise iddiaların asılsız olduğunu ve Maduro’nun güvenlik güçleri içindeki desteğini gün geçtikçe kaybettiğini ve bugün iktidara tamamen bağlı sadece polis özel harekat kuvvetleri FAES’in kaldığını iddia ediyor.

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