HABER

Venezuela'da Maduro yönetimi, muhaliflerin konserine karşı konser düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Venezuela'da Maduro yönetimi, muhaliflerin konserine karşı konser düzenliyor

CARACAS (AA) - Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun destekçisi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson'ın organize ettiği konsere karşı bir konser düzenleyeceğini açıkladı.

Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, muhalefetin Kolombiya'nın Cucuta kentinde düzenleyeceği konsere karşı hükümetin cumartesi ve pazar günleri sınırın Venezuela tarafında konser tertipleyeceğini söyledi.

Rodriguez, konser sırasında Cucuta'daki yoksul Venezuelalılara 20 bin kutu gıda dağıtılacağını da kaydetti.

Yüz binlerce Venezuelalı göçmenin yaşadığı Cucuta'daki konseri organize eden Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, Venezuela silahlı kuvvetlerinin, vatandaşların konser için bölgeye ulaşmalarına izin vermelerini ümit ettiğini söyledi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser Richard Branson Venezuela

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki öğretmen erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Okulda iğrenç olay!

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Hacamat artık doktorlar tarafından da uygulanıyor

Binlerce yıl öncesinden geliyor! Artık doktorlar da uyguluyor

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.