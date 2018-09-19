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Venezüela'da Maduro'nun Nusr-Et Görüntülerine Tepki

19.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

Venezuela’da muhalefet Maduro’nun Nusr-Et'te çekilen görüntülerine tepki geldi. Muhalif siyasetçiler Maduro’nun görüntülerini Venezuelalı liderin ülkesindeki krizden koptuğunun bir işareti olarak niteledi

Venezüela'da Maduro'nun Nusr-Et Görüntülerine Tepki

Ülkesi uzun bir süredir ekonomik krizde olan ve para birimi gittikçe değer kaybeden Venezuela’nın devlet başkanı Nicholas Maduro Türkiye’de lüks bir restorandaki görüntüsüyle gündemde. Maduro, Çin ziyareti dönüşünde İstanbul’a uğradı ve Nusr-et adlı restoranda eşiyle birlikte yemek yedi.

Restoranda et servis ederken yaptığı tuz dökme hareketiyle dünya çapında sosyal medyada “Salt Bae” olarak bilinen Türk aşçı Nusret Gökçe Venezuela liderinin eşi Cilia’ylabirlikte yemek yediği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerden birinde Nusret Gökçe eti dilimlerken Maduro restoranda yemek yiyen müşterilere, “İnsan ömründe bir kez böyle bir an yaşar” diyor. Bir başka görüntüde de Maduro üzerinde kendi isminin yazdığı kutudan puro çıkarıp içiyor.

Venezuela’da muhalefet Maduro’nun lüks restoranda çekilen görüntülerine tepki geldi. Muhalif siyasetçiler Maduro’nun görüntülerini Venezuelalı liderin ülkesindeki krizden koptuğunun bir işareti olarak niteledi.

Venezuela’daki ekonomik kriz yüzünden bugüne kadar 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı, ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi. Şubat ayında yayınlanan bir ankete katılan Venezuelalıların üçte ikisi geçtiğimiz yıl ortalama 11 kilo verdi. Venezuela’da nüfusun yaklaşık yüzde 87’si yoksulluk içinde yaşıyor.

Venzuela muhalefet lideri Julio Borges Twitter’dan “Venezuelalılar açlıktan ölürken Maduro ve eşi Cilia dünyadaki en pahalı restoranlardan birinde Venezuela halkından çalışan parayla keyif yapıyor” mesajını paylaştı.

Venezuelalılar da sosyal medyadan tepkilerini gösterdi. Nusr-et’in aşçısı Nusret Gökçe’nin açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir çocuğun üzerine tuz dökerken gösteren fotomontajla yapılmış kareleri paylaştı.

Venezuela lideri Maduro ise kendini savundu. İstanbul’a 2 saatlik bir ziyaret için geldiğini ve öğle yemeği için restorana gittiğini söyleyen Maduro “Nusret bizimle bizzat ilgilendi. Sohbet ettik, keyifli zaman geçirdik. Pek çok kez bana Venezuela’yı çok sevdiğini söyledi” diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro kriz içindeki ekonomiye nakit akışı sağlamak amacıyla Çin’e gitmişti. Ancak Maduro Çin’den elinde Venezuela enerji sektörünü kapsayan birkaç anlaşmayla döndü.

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