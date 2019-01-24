Venezuela'da Maduro'ya meydan okuyan Guaido kimdir?

Muhalif lider son 10 yıldır siyasetin içinde.Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarına karşı, kendisini oluşturulacak geçici hükümetin devlet başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kararını Kuzey ve Güney Amerika'dan birçok devlet tanıdığını açıkladı.

Guaido'nun geçici devlet başkanlığını ilk tanıyan devlet ABD oldu. Başkan Donald Trump'ın imzasıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Venezuela Ulusal Meclisi, halk tarafından seçilen tek meşru hükümet organındaki rolü kapsamında ve anayasa uyarınca Nicolas Maduro'yu gayrimeşru ilan etmiştir ve devlet başkanlığı pozisyonu boşalmıştır" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin tüm ekonomik ve diplomatik ağırlığının Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesis edilmesi için kullanılmaya devam edeceğini belirten Trump, Ulusal Meclis'in ve Guaido'nun devlet başkanlığının tanınması için Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki diğer devletlere de çağrıda bulundu.

Trump'ın çağrısı yanıtsız kalmadı. Beyaz Saray'ın açıklamasından kısa bir süre sonra, Kanada, Brezilya, Paraguay, Peru, Şili ve Arjantin Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanıdıklarını ilan etti.