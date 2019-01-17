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Venezuela'da Meclis Başkanı'nı gözaltına alanlar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 05:08 | Son Güncelleme

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu 13 Ocak'ta kısa bir süre gözaltında tutan 12 SEBIN ajanı için tedbirli tutuklama kararı verdi

BOGOTA (AA) - Venezeula'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu 13 Ocak'ta kısa bir süre gözaltında tutup daha sonra serbest bırakan Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensubu 12 ajan tutuklandı.

Yüksek Adalet Mahkemesinin internet sayfasından yayımlanan bilgi notunda, "görevi suistimal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından dolayı SEBIN ajanları hakkında tedbirli tutuklama kararı alındığı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da son dönemlere kadar çok fazla tanınmayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediğini ve geçici olarak devlet başkanlığını yürütmeye anayasal yetkisi olduğunu söyleyerek uluslararası destek bulmaya başlamıştı.

Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda SEBIN mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez olayın ardından Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunmuş, SEBIN mensuplarının keyfi davrandığını ve haklarında disiplin işlemi yapıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Mecliste yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

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