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Venezuela'da Muhalefet Sokakta: 'Maduro İstifa Edene Kadar Buradayız'

17.11.2019 00:53 | Son Güncelleme

Venezuela’da Cumartesi günü hükümet yanlıları ve muhalefet sokağa çıktı.Ulusal Meclis’in başkanı Juan Guaido, muhalifleri devlet başkanı Nicolas Maduro’yu istifaya ve özgür ve şeffaf bir seçim için sokağa çıkmaya çağırmış ve 16 Kasım’ı bir milat olarak duyurmuştu

Venezuela'da Muhalefet Sokakta: 'Maduro İstifa Edene Kadar Buradayız'

Venezuela’da Cumartesi günü hükümet yanlıları ve muhalefet sokağa çıktı. Uzun süredir yaşadığı hiper enflasyonla ve siyasi krizlerle gündemde olan ülkede halkın yaşadığı problemlerin listesi oldukça kabarık. Hiper enflasyon, elektrik, su, ulaşım gibi temel servislerde yaşanan sorunlar, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, güvenlik sorunu, rüşvet ve yolsuzluklar son 5 yılda her 100 kişiden 15’inin göç etmesine neden oldu.

Muhalefet: 16 Kasım bir milat

Haftalar önce Ulusal Meclis’in başkanı Juan Guaido, muhalifleri devlet başkanı Nicolas Maduro’yu istifaya ve özgür ve şeffaf bir seçim için sokağa çıkmaya çağırmış ve 16 Kasım’ı bir milat olarak duyurmuştu.

Cumartesi sabah saatlerinde eylemin yapılacağı bölgeye metro seferlerinin kaldırılmasına rağmen, başkent Caracas öğle saatlerinde son aylarda yapılan en büyük kitlesel eyleme sahne oluyordu. Ögrenciler, işçi sendikaları, sağlık çalışanları, öğretmenler ve sanatçılara kadar farklı kesimlerden on binlerce kişi katıldı.

Guaido protestoculara Bolivya ve Şili’deki sokak muhalefetinin ‘görece’ kazanımlarına gönderme yaparak gelecek haftadan itibaren başlayacak protesto eylemlerine kitlesel olarak destek vermelerini istedi. Ayrıca güvenlik güçlerine de çağrı yaparak ‘gaspçı’ olarak nitelediği Maduro hükümetine desteği bırakarak, muhalefetin saflarına geçme çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda kitleyi Bolivya’nın Venezuela Büyükelçiliği’ne doğru harekete geçirerek orada bir basın açıklaması yapan Juan Guaido ve Bolivya’nın geçici devlet başkanını ve oradaki demokrasi mücadelesini desteklediklerini beyan etti.

Hükümet destekçileri de eylem yaptı

‘Faşizme ve ABD destekli darbelere karşı anavatanı savunalım’ sloganıyla Başkanlık Sarayı Miraflores’te sonlanan eylemde de hükümet yandaşları bir eylem yaptı. Maduro yaptığı açıklamada bugün bir zafer kazandık derken, hükümetin ikinci adamı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada eğer ABD Venezuela devlet başkanı ile görüşmek istiyorsa Miraflores’i arasın, Maduro yanıt verecektir dedi.

Bolivya’da ne olmuştu?

Bolivya’da seçim sonuçlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sokağa çıkan muhalefet, yaklaşık 3 hafta boyunca süren ve yer yer şiddet gösterilerine sahne olan sokak muhalefetinin ardından devlet başkanı Evo Morales istifa etmişti. Bolivya’da yaşananlar Venezuela muhalefeti için ilham kaynağı iken Maduro Hükümeti ise muhalefeti Bolivya ile Venezuela’yı birbirine karıştırmaması ve hata yapmaması konusunda uyarılar. Keza Venezuela güvenlik güçleri her defasında Nicolas Maduro’ya bağlılıklarını yineliyorlar.

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