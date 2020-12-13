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Venezuela’da Muhalefetin Halk Oylamasına Katılım Yüzde 31’de Kaldı

13.12.2020 22:31 | Son Güncelleme:
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Venezuela’da Muhalefetin Halk Oylamasına Katılım Yüzde 31’de Kaldı

Venezuela’da geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ve 21 milyona yakın seçmenden 14 milyonunun sandık başına gitmediği milletvekili seçimlerinin ardından, seçimleri boykot eden muhalefetin hafta boyunca yaptığı halk oylaması Cumartesi günü sonlandı

Venezuela’da geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ve 21 milyona yakın seçmenden 14 milyonunun sandık başına gitmediği milletvekili seçimlerinin ardından, seçimleri boykot eden muhalefetin hafta boyunca yaptığı halk oylaması Cumartesi günü sonlandı.

Venezuelalı seçmene “6 Kasım seçimlerini meşru görüp-görmediği, yeni bir meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi talep edip-etmediği, muhalefetin uluslararası destek ve işbirliği arayışlarını onaylayıp-onaylamadığı” sorularının sorulduğu ve birinci aşaması dijital ortamda yapılan halkoylamasına katılım, ilk sonuçlara göre yüzde 31,22’de kaldı. Oylamaya 6 milyon 466 bin 791 seçmen katıldı.

İkinci aşaması, dijital ortamda oy kullananlar da dahil olmak üzere tüm seçmenlerin ülke genelinde kurulan 3 binden fazla sandığa şahsen giderek imza karşılığı oy kullanmasını içeren halkoylamasına katılım ise 3 milyon 209 bin 714 oyda kaldı. Bu sayı, tüm seçmen kitlesinin yüzde 16’sından daha az bir orana denk geliyor.

Ana muhalefet partileri, ‘Yüksek Seçim Kurulu (CNE) üyelerinin iktidar tarafından atanması, muhalif partilere kayyum atanması, seçim sonuçlarının şeffaf ve güvenilir olmaması’ gibi gerekçelerle halkı seçimleri boykot etmeye ve kendilerinin düzenleyeceği halk oylamasına katılmaya çağırmıştı.

6 Aralık tarihinde düzenlenen tartışmalı seçimlerde iktidardaki Nicolas Maduro’nun partisi PSUV, tüm oyların yüzde 20,8’ini alarak yaklaşık 4 milyon 300 bin oyla parlamentoda salt çoğunluğu ele geçirmişti.

Uzmanlar, son yılların en ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerinden birini yaşayan ülkede son bir haftada yapılan milletvekili seçimleri ve halkoylaması sonuçlarının, Venezuelalılar'ın hem iktidardakilere hem de muhalif politikacılara güvenlerinin kalmadığının bir göstergesi olarak algılanabileceğini belirtiyor.

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