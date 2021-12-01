Venezuela’da Muhalefetin Kazandığı Yerde Seçim Tekrarı

Venezuela Anayasa Mahkemesi, 21 Kasım’da yapılan yerel seçimlerde muhalefetin kazandığı Barinas eyaletinde seçimlerin Ocak ayında tekrarlanacağını duyurdu.

Seçim günü Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) ilk verilerine göre Barinas’ı iktidar partisi PSUV’nin kazandığını açıklaması üzerine yapılan itirazlar sonucu oylar yeniden sayılmış ve sonrasında da Barinas’ı muhalefetin adayı Freddy Superlano’nun kazandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Superlano’nun, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle vali olamayacağı ilan edildi, bu açıklama ise tepkilere neden oluyor.

1999 yılından bu yana iktidarda olan PSUV’nin en önemli kaleleri arasında gösterilen Barinas, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun selefi Hugo Chavez’in memleketi olmasıyla da özel bir önem taşıyor. 1998 yılından bu yana Chavez ailesi tarafından yönetilen eyalette bundan önce iki dönem Chavez’in babası, iki dönem Chavez’in en büyük abisi, 2017 yılından bu yana da Argenis Chavez valilik yapıyordu.

“Barinas halkının iradesi hiçe sayılıyor”

Barinas eyaletinin muhalif milletvekillerinden Pedro Castillo, seçim günü saat 18.00’de kapanması gereken oy merkezlerinin bazı mahallelerde saat 21.00’e kadar açık tutulması, oy sayılarının gerçeği yansıtmaması gibi düzensizlikler yaşandığını söylüyor.

Castillo, Barinas valiliğini muhalefetin kazanmasına rağmen TSJ’nın yeniden seçim kararı almasının, kurumun tarafsız olmadığını gösterdiğini iddia ediyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı Castillo, iktidardaki Maduro hükümetinin kendisine rakip olarak gördüğü hemen herkese seçim yasağı uyguladığını ve son yıllarda sayıları artan muhalif adaylara seçilme yasağı getirmenin iktidar partisinin seçimleri kazanmak için uyguladığı bir yöntem olduğunu söyledi.

Maduro’nun iktidarda kalabilmek için bugüne kadar olası bütün rakiplerine çeşitli gerekçelerle seçilme yasağı koydurttuğunu belirten Castillo, bugün olası bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialı olabilecek Juan Guaido, Henrique Capriles, Leopoldo Lopez, Maria Corina gibi muhalif liderlerin hiç birinin aday olamadıklarına dikkat çekiyor.

Bugün ülkenin ezici çoğunluğunun iktidarı desteklemediğini söyleyen Castillo, iktidar partisinin en önemli mevzilerinden olarak gördüğü Barinas’ı kaybetmesinin halkın değişim talebinin sandığa yansıması olduğunu kaydediyor.

Muhalif aday Superlano ise Barinas halkının sandıkta gösterdiği iradenin hiçe sayılmaması için önümüzdeki günlerde barışçı ve kitlesel eylemler yapacaklarını belirtiyor.

