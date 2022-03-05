Venezuela’da Muhalefetten Hükümete Ukrayna Tepkisi

Venezuela muhalefeti, uzun bir aradan sonra sokağa çıkarak Ukrayna’nın işgalini ve iktidardaki Nicolas Maduro hükümetinin Rusya’ya koşulsuz destek vermesini protesto etmek için Avrupa Birliği Büyükelçiliği önünde yaklaşık bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.

Avrupa Birliği Büyükelçiliği önünde toplanan savaş karşıtları, Maduro’nun Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e doğrudan ve açık bir şekilde destek vermesini eleştirdi ve hükümetinin Rusya’ya verdiği desteğin Venezuela halkının iradesini yansıtmadığını, Venezuelalıların çoğunun savaşa ve şiddete karşı olduğunu dile getirdi.

VOA Türkçe’ye konuşan sendikacı Ana Contreras “Biz Venezuelalılar savaşı değil barışı destekliyoruz, bu yüzden Maduro’nun Venezuelalılar adına savaşı desteklemesini kabul etmiyoruz. Biz Ukraynalıların, barışın ve yaşamın yanındayız, savaşın değil” dedi.

“Savaşa hayır”, “Putin’in çocuğu Maduro”, ”Venezuela halkı Ukraynalıları destekliyor”, ”Venezuela Rusya değil”, “İnsan haklarına ve ulusal egemenliğe saygı” gibi pankartların ve Ukrayna ve Venezuela bayraklarının taşındığı gösteriye birçok muhalif parti temsilcisi de katıldı.

Gösteriye katılan muhalif lider Juan Guido da Maduro’nun Kremlin’in bir kuklası olduğunu ve ölüm ve işgalden yana tavır aldığını söyledi.

“Rusya’nın Venezuela’da varlığı bölge için tehdit”

Maduro’nun Rusya’ya Venezuela’nın kapılarını açtığını kaydeden Guaido, Putin’in Maduro ile işbirliği yaparak Amerika kıtasını tehdit etme niyeti olduğunu ancak Venezuelalıların ülkelerini Putin’in jeopolitik bir koz olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Guaido “Venezuela’da (Kolombiya sınırına) kurulan Rus radar sistemleri ve Rus askerlerin varlığı biliniyor, ayrıca askeri üs kurulması da tartışılıyor. Venezuela’da Rus askeri varlığı Latin Amerika barışı için bir tehdit oluşturuyor” dedi

Rusya’ya karşı verilen mücadelenin baskıcı rejimlerle demokratik güçlerin arasında yaşandığını ve bu durumun Venezuela’nın da gerçeği olduğunu kaydeden muhalif lider, Ukraynalı sığınmacılara yardım etmeleri için, krizde ülkelerini terk etmek zorunda kalan Venezuelalı sağlık çalışanlarını bölgeye göndermek için çalışmalara başladıklarını ve ilk etapta 11 Venezuelalı doktorun bölgeye ulaşacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Venezuela’da Rus askerinin artmasından Venezuela’nın Kolombiya ile sınırı olan tüm eyaletlere Rus radar sistemlerinin kurulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Kolombiya’da Amerika’nın da üsleri bulunuyor.

