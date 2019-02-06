Yardımın sınırdan geçebilmesi için ordunun tavrı önem taşıyor.Juan Guaido liderliğindeki Venezuela muhalefeti acilen gerek duyulan insani yardım malzemesinin komşu ülkelerin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için harekete geçti. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından yaptığı açıklamada yardımların Venezuela halkına ulaştırılmasına ülkesinin yardımcı olacağını söyledi.

Brezilya Dışişleri bakanı Ernesto Araujo ile görüşen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "Venezuela'nın geçici devlet başkanı Guaido'nun desteklenmesi ve Venezuela halkına insani yardımda bulunma konularını ele aldıklarını" duyurdu. Bolton, "ABD ile Brezilya'nın her zamankinden daha sıkı işbirliği içinde olduklarını" vurguladı. Yardım malzemesinin Kolombiya ve Brezilya'da toplanıp Venezuela'ya gönderilmesi planlanıyor.

Primero Justicia adlı Venezuela muhalefet partisi milletvekillerinden Miguel Pizarro "İnsani yardım sadaka değildir. Gıda maddesi ve ilaçtan mahrum olan yüz binlerce Venezuelalı ve ülkemiz için zarurettir” dedi.